Csúnyán mellényúltak a befektetők januárban

Sok pénzt kivettek a befektetők januárban az abszolút hozamú és vegyes alapokból, pedig ezek többnyire kiváló hozamot értek el. A pénzpiaci alapoktól lassan el lehet búcsúzni.

A pénzpiaci alapok lenullázódásával indult az év a befektetési alapok piacán. A 2014 elején még 1600 milliárd forint fölötti vagyont kezelő alapkategóriában január végére a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint mindössze 163 milliárd forint maradt.

Az alapok vagyona az elmúlt években a lenullázódott hozam miatt egyébként is megcsappant, a tavalyi év végén már csupán 606 milliárd forint volt, januárban pedig újabb 443 milliárd forint távozott ezekből a konstrukciókból uniós előírások miatt. A pénzpiaci alapokra ugyanis január 21-től a korábbinál lényegesen szigorúbb szabályok vonatkoztak, amelyeket az alapkezelők közül többen nem kívántak betartani, és a pénzpiaci alapjaikat kötvényalapokká alakították át. Egyebek között az OTP, az MKB, az Aegon és a Diófa határozott úgy, hogy a megváltozott körülmények között is meghagyja egyik vagy több pénzpiaci alapját.

A váltásnak köszönhetően az év első hónapjában megugrott a kötvényalapok vagyona. A konstrukciókba 427 milliárd forintnyi friss pénz áramlott, és az összvagyonuk ezzel 1315 milliárd forintos kétéves csúcsra ugrott. A hirtelen jött extra pénz sem tette azonban ezeket újra a legnagyobb alapkategóriává, az ingatlanalapokban még mindig sokkal több megtakarítás van.

Népszerűség kevés eredménnyel

Az ingatlanalapokba januárban 11,5 milliárd forintnyi friss tőke áramlott, a vagyonuk ennek köszönhetően 1561,6 milliárd forintra hízott. A legnagyobb alapok ma már egyértelműen az ingatlanalapok között vannak. Az Erste Ingatlanalap vagyona 515 milliárd forint, az OTP Ingatlanban 430 milliárd, a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Ingatlanalapjában (az intézményi és a lakossági sorozatban összesen) 215 milliárd forint található. Ezek teljesítménye egyébként nem túl meggyőző, az OTP és a Diófa alapjának a hozama meghaladta a tavalyi átlagos inflációt az elmúlt egy évben, az Erstének ez nem sikerült.

Alapok vagyona (2019. jan. 31.) Alapkategória Vagyon (milliárd forint) Összesen 6246,888857 Pénzpiaci alapok 163,07 Kötvényalapok 1314,68 Vegyes alapok 963,32 Részvényalapok 393,17 Egyéb alapok 143,84 Alapok alapja 1272,98 Árupiaci alapok 53,05 Abszolút hozamú alapok 931,16 Tőkevédett alapok 108,56 Származtatott alapok 187,08 Ingatlanalapok 1561,56 Zártkörű alapok 427,39

A vegyes és az abszolút hozamú alapok iránti bizalom is megcsappant. Előbbiekből 18,3 milliárd, utóbbiakból 18,7 milliárd forintot vontak ki januárban, ezért a vagyonuk 963 milliárd, illetve 931 milliárd forintra csökkent annak ellenére is, hogy az év első hónapjában ezek az alapvetően jól teljesítettek és pozitív hozamot értek el. Jól jártak az OTP Supra befektetői, a tavaly év végén gyengélkedő alap az idén másfél hónap alatt több mint 6 százalékot emelkedett. A CIB Talentum is sokat ledolgozott a tavalyi mínuszból, de az ilyen abszolút hozamú eszközök többsége egyébként is jól teljesített az idén. A vegyes alapoknál is hasonló a helyzet, a tőzsdék év eleji felpattanását sok konstrukció kihasználta.

A részvényalapok 2,4 milliárd forintnyi friss megtakarítást vonzottak januárban, a többségük jól is teljesített, és teljesít a mai napig, nem ritka a két számjegyű hozam az év elejétől. Január végén ezekben 393 milliárd forint volt, egyetlen hónap alatt 20 milliárddal ugrott meg a vagyon főleg a hozamoknak köszönhetően.

A befektetési alapok vagyona összességében véve nőtt egyébként, januárban 6247 milliárd forintra emelkedett. A növekedés nagyobb része a hozamokból jött, kisebb részben pedig a tőkebeáramlásból, amely az ingatlanalapokon kívül a zártkörű alapokat érintette még nagyobb mértékben.

