Csúnyán ráfizettek az OTP-s bankvezérek a kapkodásra

Szárnyal az OTP, pénteken új rekordot dönthet meg az árfolyam. A szakértők szerint 16 ezer forintig nincs, ami megállítsa a papírt. Az OTP vezetői közül többen is kiszálltak az elmúlt hetek sorozatos rekordjai láttán.

Megállíthatatlanul szárnyal az OTP pénteken is. A csütörtöki rekord után újabbra készülhetnek a befektetők, nyitás után egészen 15850 forintig emelkedett az árfolyam. A Takarékbank elemzői szerint a hazai részvények többsége továbbra is alulértékelt, technikai és fundamentális alapon még óriásit emelkedhet az OTP is.

Az Equilornál is úgy látják, folytatódhat az emelkedés Budapesten. A rekord szinteken lévő OTP-nek a korábbi 15 250 forintos szintnél lévő maximum lehet a támasza, míg felfelé akár a 16 000 forintos szintet is megpróbálhatja ostromolni. Az Erste Befektetési Zrt. szakértői korábban arra figyelmeztettek, 15700 forint körül megállhat a rali, most már arról írnak: "kíváncsian figyeljük, hogy bekövetkezik-e az a csoda, ami nagyon ritka. Nevezetesen, hogy három zászló alakzat épüljön egymásra a korrekció előtt", vagyis ők sem tartják kizártnak a további emelkedést.

Sorban adnak el a vezetők

Az OTP-s vezetők sem olyan optimisták, mint a piac, december eleje óta sorban adták el a részvényeiket, pedig ha vártak volna jobban jártak volna. Wolf László vezérigazgató-helyettes még 14246 forintos átlagárfolyamon adott el 5 ezer részvényt december 3-án, ha várt volna máig, körülbelül 7 millió forinttal lenne most gazdagabb.

Utassy László, a Merkantil Bank elnök-vezérigazgatója, az OTP igazgatósági tagja többször is eladott OTP-részvényeket. Először november végén 4757 darabot 14350 forintos , majd 35 ezer részvényt adott el 14511 forintos , végül egy 4551 darabos pakettől vált meg tegnap 15200 forintos átlagáron. Ő nagyjából 45 millió forintot nyert volna, ha megvárja ezekkel az ügyletekkel a mai napot.

Kovács Antal vezérigazgató-helyettes 7 ezer részvényt adott el 14802 forintos árfolyamon, Gresa István igazgatósági tag 10 ezret 14920 forinton Kiss-Haypál György vezérigazgató-helyettes december 6-án egy 3 ezer darabos pakettől vált meg átlagosan 14920 forintos árfolyamon. Ők is beljebb lennének néhány millióval, ha kivártak volna.

