Gyenge kezdés után veszteséggel zártak pénteken a főbb európai tőzsdeindexek. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,61 a Stoxx Europe 600 index 1,63 az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,21 százalékos csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést.

A hetet mintegy három százalékos veszteséggel fejezték be a gyűjtőindexek. Londonban másfél százalékot, Frankfurtban közel három százalékot veszített a héten az index.

Londonban 0,66 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index pénteken, a frankfurti DAX 1,66 százalékkal csökkent, a CAC-40 Párizsban 1,31 százalékkal gyengült. Milánóban 1,10 százalékos, Madridban 1,27 százalékos indexveszteséggel ért véget a tőzsdenap.

Az olajár emelkedett pénteken, de ezzel együtt is csökkenéssel fejezi be a hetet, sorban a harmadikat egymás után. A romló világgazdasági kilátások az olajkereslet várható alakulásáról is kedvezőtlenebb képet festenek. Az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára 1,53 százalékkal állt magasabban hordónként 86,40 dolláron, a Brent ára pedig 1,89 százalékkal emelkedett 92,55 dollárra.

Az arany ára emelkedett, de a negyedik hetet fejezi már be csökkenéssel, két éves mélypont közelében. Az arany spot ára 0,71 százalékkal emelkedett unciánként 1675,61 dollárra.

Az euró erősödött kissé és ezzel szerény mértékben a dollárparitás fölé emelkedett. Jegyzése az európai kereskedési idő végén 1,0021 dolláron állt 0,34 százalékos emelkedéssel.