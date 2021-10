Az alapfeltevés az, hogy inflációs időszakban vagyunk, amelyet az ellátási lánc zavarai turbóznak fel. Sok piacot láttam már, és a 70-es években kezdtem a szakmában: főiskolás voltam, amikor az infláció tombolt. Szóval tudom, mi ez, és őszintén hiszem, hogy nem tér vissza ez az állapot - ezzel a felütéssel kezdte a Bloombergnek várakozásai összefoglalását Cathie Wood, az Ark Invest alapítója és ügyvezetője, aki épp a '70-es évek szinte egyedüliként jósolta meg, hogy a kétszámjegyű amerikai infláció rövid távon deflációba fordul át. Akkor végül neki lett igaza.

Most Wood azt mondja, hogy a világ nagy gazdaságaiban látható inflációs trendek már nem tartanak sokáig, helyettük jelentős visszaesés jön az áraknál. Állítja, három olyan tényezőt is lát, amelyek a defláció irányába mutatnak.

"Az innovációs oldalon olyan időszakot élünk, amilyenben még soha nem voltunk. Vissza kell mennünk a telefon, az elektromosság és az autó megjelenéséig, hogy lássuk, hogy három jelentős technológiai forrásból egyszerre fejlődik az innováció. Ma öt platform van: A DNS-szekvenálás, a robotika, az energiatárolás, a mesterséges intelligencia és a blokklánc-technológia - és ezek mindegyike deflációforrás" - mondta Wood, aki szerint a mesterséges intelligenciánál már most látszódik, hogy a fejlesztési költségek évente 68 százalékkal csökkennek, vagyis szerinte rengeteg olyan termék jelenik majd meg, amelyek ezeket az algoritmusokat használják, és ezért jobbak, olcsóbbak, gyorsabbak és kreatívabbak.

"Ott vannak még a DNS-szekvenálási költségek. Az első teljes emberi genom szekvenálásához 2,7 milliárd dollárra és 13 évnyi számítási teljesítményre volt szükség. Ez 2003-ban volt. Tizennyolc évvel később már csak 500 dollár és néhány óra számítástechnikai teljesítmény kell hozzá. A szekvenált teljes emberi genomok számának minden egyes megduplázódásával a költségek 40 százalékkal csökkennek" - fejtette ki, hogy miért számít arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer hamarosan gyökeresen átalakul, úgy véli, ez segít majd abban, hogy felismerjük, mely egészségügyi kiadások számítanak pazarlásra. (Ez főleg az Egyesült Államok nem államilag fenntartott egészségügyi rendszerében jelenthet problémát.)

"Aztán ott vannak az elektromos járművek és az akkumulátor-rendszerek technológiája. Az eladott elektromos járművek minden egyes kumulatív megduplázódása esetén az akkumulátorok költségei 28 százalékkal csökkentek, ami azt jelenti, hogy az elektromos járművek költségei minden egyes alkalommal, amikor az eladások megduplázódnak, nagyjából 15 százalékkal csökkennek, pedig az e-autók értékesítése még gyerekcipőben jár" - jelezte, hol vár még fordulatot. Kiegészítve azzal, hogy az ipari robotok költségei szintén több mint 20 százalékkal csökkennek minden egyes kumulatív megduplázódás esetén.

"A jó hír az, hogy ez jó defláció, ami fellendülést okoz a gazdasági tevékenységben, legalábbis ott, ahol az innováció zajlik" - tette hozzá, kiemelve, hogy az innováció költségcsökkentő hatása az első, és legfontosabb deflációs tényező.

Megszámláltattak az S&P 500 napjai

Van viszont egy rossz deflációs tényező is, amely csődhullámmal jár: sok vállalatot megöl majd az innováció. Úgy véli a szakértő, hogy a 2008-2009-es pénzügyi összeomlás óta jelentősen megnőtt a kockázatkerülés a piacon, így sok befektető és elemző nagyon szorosan a benchmarkjaihoz fektet be. "A probléma az, hogy ez az innováció nagyon fel fogja bomlasztani a hagyományos világrendet. Így a benchmarkok ma a vállalatok múltbeli sikerei alapján épülnek fel. De ha a bomlasztó innováció ilyen gyorsan fejlődik, akkor gyorsabb lesz a prioritási váltás, de gyorsabb lesz az összeomlás is" - magyarázta, kifejtve, hogy azok a vállalatok, amelyek megtanulták, hogyan elégítsék ki azokat a részvényeseket, akik csak nyereséget akarnak és azt azonnal, tőkeáttételt vettek igénybe a részvények visszavásárlására és osztalékfizetésre. Így viszont a cégek nem fektetnek be eleget az innovációba, és a következő 5-10 évben egyre nagyobb lesz a helyzetük.

Mi az a defláció és miért rossz? Deflációról akkor beszélünk, ha a fogyasztói és eszközárak idővel csökkennek, a vásárlóerő pedig nő. Lényegében ugyanazzal a pénzösszeggel, amellyel ma rendelkezünk, holnap több árut vagy szolgáltatást tudunk vásárolni. Ez az infláció tükörképe, amely az árak fokozatos mérséklődését jelenti a gazdaság egészében.



Bár a defláció jó dolognak tűnhet, közelgő recessziót és nehéz gazdasági időket jelezhet. Amikor az emberek úgy érzik, hogy az árak csökkennek, elhalasztják a vásárlásokat abban a reményben, hogy később olcsóbban tudnak majd vásárolni. Az alacsonyabb kiadások azonban kevesebb jövedelmet eredményeznek a termelők számára, ami munkanélküliséghez és magasabb kamatlábakhoz vezethet.



A legnagyobb problémát az jelenti, hogy ha a pénz értéke nő, akkor a hitelek és államadósságok értéke is nő. Ez pedig bénult állapotot jelent a gazdaságban. A jelenségről és aktualitásairól ebben a cikkben írtunk részletesen.

"Az S&P 500 indexek indulásakor egy vállalat átlagos élettartama 100 év volt. Úgy véljük, hogy ez most valamivel több mint 20 év - de ez a mutató a jövőben össze fog omlani" - tette hozzá Wood, aki szerint rengeteg rövid távon gondolkodó vállalat megy majd most csődbe. Az onnan kiáramló tőkét pedig nem merik majd mire elkölteni.

Túl van pörgetve a nyersanyagpiac

A harmadik deflációs faktornak pedig a nyersanyagpiacokat nevezte. "A fűrészáruárak tavaly a kertvárosokban az átalakítások és az új lakások iránti kereslet miatt ugrottak meg. Az árak 1700 dollárig emelkedtek, és most 600 dollárra csökkentek. Ezt sokan nehezen hiszik el, mert a lakásépítés még mindig forró piacnak tűnik. Szerintem ez egy előremutató jel arra, hogy az árak valószínűleg túl gyorsan és túl messzire mentek" - magyarázta meg, hogy miért számít az árak visszaesésére. Szerinte a fogyasztók úgy érzik, hogy a vásárlóerejük folyamatosan csökken, az áruk és szolgáltatások árai gyorsabban mozognak, mint ahogy a jövedelmek növekednek. Ez pedig Wood szerint keresletcsökkenéssel jár majd.

Ugyaninnen eredő deflációs motornak tartja, hogy már a járvány előtti 18 hónapban sem halmoztak fel készleteket a gyártó vállalatok, visszafogták a beruházási kiadásokat az amerikai-kínai kereskedelmi háború, a kardcsörtetés, a konfliktus valamilyen módon történő kirobbanásától való félelem miatt. Amikor a koronavírus lecsapott, az addig is óvatos vállalkozások a fékre léptek. A fogyasztók viszont vásárolni kezdtek, a készletek gyorsan apadtak, miközben rengeteg megtakarításuk volt a karanténintézkedések miatt, valamint az állami ösztönzőknek hála.

"A vállalkozásokat ez váratlanul érte, és még mindig váratlanul éri őket. Nem tudtak felzárkózni. A második negyedévben a készletfelszámolás rekordszintű volt. Ezért úgy vélem, hogy a vállalkozások, hogy felzárkózzanak, dupla és tripla rendeléseket adtak le. Ez történt a fűrészáruárakkal, és ezért volt olyan meredek a csökkenés május közepe óta. És amint látják, hogy az árak csökkennek, visszavesznek a rendelésekből. Úgy gondolom tehát, hogy nagy áresés következhet be a nyersanyag- és egyéb árakban, mivel a fogyasztók az áruk fogyasztásáról - amely a fogyasztásnak csak egyharmadát teszi ki - a szolgáltatások fogyasztására tértek át, miközben a vállalkozások ész nélkül kapkodnak" - foglalta össze véleményét.