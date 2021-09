A Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által felügyelt Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) a 4iG Nyrt. által vezetett konzorcium ajánlatát is nyertesként hirdette ki egy nettó 520 milliárd forint értékű közbeszerzésen, amelyet alkalmazásfejlesztési szolgáltatások beszerzésére írtak ki. Az uniós forrásból finanszírozott (SWFE) vásárlás két részből áll, az egyik MS, NET és MS Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások, míg a második Java vagy Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások beszerzésére szól - derül ki a 4iG közleményéből.

A kormányzati beszerző szervezet mindkét részben 5-5 közös ajánlattevői konzorciumot hirdetett ki nyertesként, a 4iG mindkét részteljesítésben ott van a kiválasztottak között.

A DKÜ egy másik közbeszerzési eljáráson is nyertesként hirdette ki a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát. Az alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatásokra (SWF) kiírt tender szintén két részből áll: MS, NET és MS Business Intelligence, illetve Java vagy Business Intelligence fejlesztési szolgáltatások teljesítéséből.

Ennek az eljárásnak is mindkét részében 4-4 közös ajánlattevői konzorciumot hirdetett ki nyertesként a DKÜ, amelyből a második részben az egyik a 4iG vezette konzorcium. A keretmegállapodás keretösszege nettó 90 milliárd, a második részé 60 milliárd forint.

A Delta is befutott A másik gyorsan növő "csodacég", a Delta is részese az 520 milliárd forintos állami közbeszerzésnek. A Delta Systems Kft. nyertességéről tulajdonosa, a Delta Technologies Nyrt. csütörtökön adott ki közleményt.



A közbeszerzési sikerről a 4iG a BÉT honlapján tett közzé tájékoztatásokat, ezekből kiderül, hogy a keretmegállapodások időtartama a hatálybalépéstől számított legfeljebb 48 hónap. A két keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket - írja a cég -, a beszerzésekben érintett szervezetek (a közpénzt költő állami vagy a csatlakozó önkormányzati szervezetek) igényei alapján a konkrét vásárlásokra újra megversenyeztetik - azaz árajánlatot kérnek a beszerzendő szolgáltatásra - a DKÜ által már kiválasztott konzorciumokat.

Szárnyal a 4iG

A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai vállalkozás árbevétele 60 százalékkal nőtt 2021 első félévében, és az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) is több mint 30 százalékkal nagyobb lett, mint a tavalyi azonos időszakban - tette közzé a cég augusztus végén a BÉT honlapján. Így az árbevétel 20,2 milliárdról 32,1 milliárdra, az EBITDA 1,36 milliárd forintról 1,77 milliárd forintra nőtt. (A vállalat a járvány alatt is a nagyot nőtt: 2020-ban az árbevétele 39 százalékkal 57,3 milliárd forintra, míg az EBITDA 24 százalékkal 5,05 milliárd forintra növekedett.)

A 4iG az állami telekommunikációs, műsorszóró és rendezvényszervező vállalattal, az Antenna Hungária Zrt.-vel (AH) is összebútorozik, sőt, az Orbán-kormány döntése alapján többségi tulajdont is szerezhet a létrejövő új vállalatban. Augusztus elején jelentették be, hogy az AH-hoz került a kormányzati távközlési infrastruktúrát működtető MVM NET Zrt. is. Az AH korábban már 25 százalékos tulajdont szerzett a hazai Telenor mobilszolgáltatóban, míg a 4iG a Telenor Montenegrót vásárolja föl. A 4iG terjeszkedési vágyát a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. felvásárlásával is kielégíti.