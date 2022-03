Tovább gyengül a forint a meteorológiai tavasz első napján. Március 1-jén kedden délutánra megközelítette a 380-as lélektani határt az euró/forint keresztárfolyam, 379,76 az új rekord. A dollár már több mint 340 forintba kerül. A forint gyakorlatilag szabadesésben van, a grafikon egy függőleges egyenest formáz. Óráról órára kerül újabb és újabb történelmi mélypontokra a magyar fizetőeszköz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyelőre nem jelezte, hogy be kíván avatkozni a folyamatokba, az árfolyam-grafikonon sem látszik az intervenció jele. A forint gyengülését a bizonytalan geopolitikai helyzet okozza. Az orosz-ukrán háború múlt csütörtöki kitörése óta mintegy 25 forinttal lett drágább az euró.

A lakosság elkezdett valutát vásárolni, hiába ért történelmi mélypontra a kurzus. Azok, akik hétfőn 370 körül vettek eurót, még jól is jártak a keddi árfolyammozgások tükrében. A forint mellett a magyarországi részvények is esnek. Az OTP 9, a Mol 4, a Richter nagyjából 5 százalékos mínuszban áll. Az állampapírpiaci hozamok is tovább emelkedtek kedden.

