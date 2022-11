Fontos lenne technikai szempontból, hogy 400 forint alá kerüljön az euró ára. A héten ez többször megtörtént, de a lélektani és technikai határt tartósan nem bírta átvinni az euró/forint keresztárfolyam. Az erősödésre játszók tétjeit a gyengülésre fogadók sorra lesöpörték.

Csütörtök délután a kedvező amerikai inflációs adat után úgy tűnt, olyan dollárgyengülés indult meg, amelyik a forintnak is új lökést adhat, és kis időre ismét 400 alá ment az euró jegyzése, miközben a dollár már 392 forint körüli áron is vették. A dollár gyenge is maradt, de az euróval szembeni 400-as szinttel még mindig küzd a forint.

Péntek reggel 402 forint körül volt az euró/forint nyitás után, a dollár 392 körül forog, a svájci frank valamivel 407 forint fölött jár, az angol font ára 460 forint fölött van néhány tíz fillérrel.

"Ezúttal sem tudta letörni a 400-as támaszt az euró-forint árfolyama. Bár tegnap ismét a támasz alá szúrt a jegyzés, végül nem sikerült alatta zárni, így az változatlanul kulcsszint, míg rövid távú ellenállás 405-nél található. A dollár-forint jegyzésében nagyobb mozgást láthattunk, ezzel a 393-as támasz alatt zárt, amennyiben itt stabilizálódik, a következő elérhető szint kicsivel 389 alatt adódhat" - közölte az Equilor.

"Egyelőre hiába gyengül rég nem látott ütemben a dollár, ez a magyar deviza esetében nem igazán hozott nagy fellendülést. Az EURHUF árfolyama így nem tud hosszabb ideig 400 forint alatt ragadni, míg az EURUSD egyre csak távolodik a paritástól, jelenleg már 1,02 dollár felett jár az árfolyam" - tette hozzá a KBC Equitas szakértője.