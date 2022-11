A csütörtök délelőtti gyengélkedés után délután már erősödött a forint, és pénteken is jól állt a nyitás után. Az euró/forint árfolyam 406,5 körül alakult, a dollár ára 416 forint körül van, miután az amerikai fizetőeszköz a Fed szerda esti kamatemelése óta sokat erősödött az euróval szemben. A többi fontos deviza közül a svájci frankot 412 forint körül jegyzik, az angol font pedig csupán 466 forint most, hogy a brit jegybank tegnapi 0,75 százalékpontos kamatemelését meglehetősen galamblelkűnek ítélte meg a piac. Ilyen olcsón utoljára másfél hónapja lehetett forintért fontot vásárolni.

"75 bázispontos emeléssel 3 százalékra emelte az alapkamatot a brit jegybank. Azonban a jegybankárok azt is elmondták, hogy nem fog olyan mértékben tovább emelkedni a kamat, mint azt most a piac árazza. A mostani emeléssel 2008 óta a legmagasabb szintre ért a kamat az országban, azonban az üzenet eléggé galamb volt. Több jegybankár is úgy gondolja, hogy a mostani nagy emeléssel visszahozható a 2 százalékos célhoz az infláció. A font nem fogadta jól az üzenetet és jelentősen esett a dollárral és az euróval szemben. A jegybank elemzése szerint, ha esetlegesen 5,25 százalékra emelnék a kamatot az a gazdaságot a második világháború óta lévő leghosszabb recesszióba lökné. Szerintük a mostani kamatszint mellett 10,9 százalékon tetőzhet az idei év végén az infláció, mely 5,6 százalékra mérséklődik 2023 végére és 2,2 százalékra 2024 végére" - magyarázta az Equilor.

A forinttal kapcsolatban ugyanakkor optimista a brókercég. A következő érdemi támasz az euró-forint grafikonján szerintük 405 forintnál húzódik, amihez közel került a péntek reggeli órákban a kurzus. Ellenállás 410 forintnál látható.

A 405 forintos támaszt viszont nem olyan könnyű letörni. "Az utóbbi időben inkább oldalazás, esetleg kisebb forinterő mutatkozik az EURHUF grafikonján, a 405 forintos szint alá nem igazán tud tartósan egyelőre elmozdulni az árfolyam, így jelenleg is az 50 napos mozgóátlag körül ingadozik. A magyar deviza szempontjából pozitívum, hogy a 415 forintos szintek közeléből többször is visszatalált a forint, ráadásul a dollár erősődése mellett sem produkált érdemi gyengülést a forint" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas.