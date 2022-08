Hétfőn még nagyon jól állt a forint, szerdára viszont ismét 400 fölé emelkedett az euró ára, sőt a délelőtti órákban 401 forint fölött is járt a jegyzés.

Ilyen gyenge utoljára augusztus 1-jén volt a magyar valuta az euróval szemben. A dollár 392 forint fölött volt napközben. Dél előtt nem sokkal viszont hirtelen ismét erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz, 399 alá került az euró ára.

"Sajnos ismét intenzív forintgyengülés indult a tegnapi hírre, miszerint 5 napja nem érkezik kőolaj az országba a Barátság-vezetéken keresztül. Jelenleg már a 400-as ellenállást ostromolja a jegyzés, ahol egy, a technikai elemzés szempontjából lényeges szint és a csökkenő trendvonal húzódik. Felette nem sokkal a 30 napos mozgóátlag képez újabb potenciális ellenállást, 400,91-nél. Az említett ellenállások áttörése esetén felfelé indulhat az árfolyam, a következő ellenállás jelenleg 406,02-nél található" - közölte az Equilor Befektetési Zrt.

"Jól indította a hetet a forint, még tegnap délelőtt is tartani tudta magát a meglepő inflációs adat mellett is. A délután érkezett negatív hír, miszerint augusztus 4-e óta nem érkezik kőolaj Oroszország felől, elrontotta a forint addigi teljesítményét is. Hamar 398 forintra kúszott vissza az euró/forint árfolyama, azonban a magas infláció miatt továbbra is jelentős kamatemeléseket árazhat a piac, így ez valamelyest erősítheti a magyar devizát. Továbbra is nagy a bizonytalanság a kőolaj-szállítás kapcsán, így a forint sem tud erőre kapni" - erősítette meg ezt a KBC Equities.

A Molnak ugyanakkor sikerült megnyugtatnia a befektetőket, a keddi 4 százalékos esés után több mint 3 százalékos pluszban van szerdán a papír. Dél előtt nem sokkal kiderült: az olajcég megtalálta a megoldást a szállítás újraindítására, átutalta a tranzitdíjat az ukránoknak. Ez valamelyest a forint árfolyamát is erősítette.