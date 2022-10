Kedvező hangulatban nyitott ki a devizapiac csütörtökön is. A múlt heti forintmélypontokhoz képest maradt a viszonylag erős árfolyam, az eurót nyitás után 412 forint körüli árfolyamon jegyezték, a dollár ára kicsivel 420 forint fölött alakult. A svájci frank szintén 420 fölött jár valamivel. Később tovább erősödött a magyar fizetőeszköz, a dollár és a frank 419 forint alá esett már kora délelőtt.

"A tegnapi kereskedésben egy meghatározó támaszhoz ért az árfolyam 410-nél, ahol meg is fordult, így most kisebb korrekció jöhet. Amennyiben viszont később sikerül letörni az említett támaszt, elsőként a 405-ös, majd akár a 400-as támasz elérése is reális lehet" - közölte az Equilor.

Az OTP elemzői szerint is a múlt pénteki jegybanki beavatkozás okozta a jelentős forinterősödést. Ezzel sikerült elérni, hogy a 414-es visszatesztelési szint alá is visszajöjjön az euró/forint árfolyam, ami már erőről árulkodik. A következő kérdés az lehet, hogy a 406 forint környékén húzódó trendvonalat átviszi-e a jegyzés. Az emelkedő szakaszokban érdemes lehet keresni az eladási pozíciókat, mert a 430 feletti tetőponttal jelentős ellenállási zóna lett kijelölve.

"Tegnap már a 410 forintos szinteket közelítette az euró/forint árfolyama, de napközben valamelyest gyengülésnek indult a magyar deviza, így emelkedésnek indult az euró/forint is. A dollár továbbra sem mutatott nagy erőt, így ez pozitív hír a régiós devizákra nézve, ez is segíthette a forint mozgását" - tette ehhez hozzá a KBC Equitas.