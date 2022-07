Körülbelül egy hónappal ezelőtt a dízel hordójával a határidős piacokon közel 60 dollárral a nemzetközi olajár-szabványár, a Brent felett kereskedtek. Most már csak 35 dollárral drágábbak a szerződések, ami ugyan még mindig közel háromszorosa az ötéves szezonális átlagnak, de a jelen helyzetben zuhanásnak tekinthető – írja a Bloomberg.

A hatalmas felárak, amelyeket a kereskedők a közvetlenebb dízel határidős ügyletekért fizettek Oroszország ukrajnai invázióját követően, szintén csökkentek, bár még mindig nagyon magas szinteken állnak. A dízel iránti kereslet tavaly több mint hatmillió hordó volt naponta az OECD európai régiójában, így messze a régió legfontosabb kőolajterméke. A gázolaj ára még a sima kőolajénál is jobban kihat a gazdaságra: dízellel tankolják a teherautókat, a hajókat, vonatokat, de a mezőgazdasági munkagépeket is. Gázolaj nélkül gyorsan megállna az európai gazdaság, így az áresés most az inflációs nyomást is csökkentheti.

Az már kevésbé optimista képet fest a helyzetről, hogy a dízelárak zuhanásában nagy szerepe van a recessziós félelmeknek. Mivel a gazdaság nagy része gázolajat használ, ha jönne egy súlyosabb visszaesés, akkor a szállítmányozásban kevesebb terméket kellene célba juttatni, vagyis kevesebb dízellel kellene megtankolni a teherautókat vagy a hajókat.

Pénteken az adatok azt mutatták, hogy az euróövezet gazdasági aktivitása 2021 eleje óta először csökkent. A német és a francia feldolgozóipari adatok is elmaradtak a várakozásoktól, és visszaestek. Tehát ez is lenyomja az árakat.

Volt 500 dolláros szerződés is a dízelre

Az üzemanyagfajta ára a háború kezdete óta hullámvasútra került: a kereskedők március elején tonnánként több mint 500 dollárral – azaz hordónként több mint 67 dollárral – többet fizettek az abban a hónapban, nem pedig a következő hónapban szállítani tervezett gázolajért, ami a piaci szűkösséggel kapcsolatos aggodalom jele. A rekordmagas árfolyam óta a kereskedők hajlandók a fronthavi fizikai szállításra szóló határidős gázolajügyletek megkötésére is. Most az aktuális havi szállítások árai a következő hónaphoz képest a háború előtti szintek közelébe estek vissza.

Ez részben valószínűleg a kontinens saját olajfinomítóinak egészséges kínálata, valamint a Közel-Keletről származó magas szintű import miatt van így. A volt Szovjetunió országaiból származó dízel típusú üzemanyag exportja is várhatóan megugrik ebben a hónapban.