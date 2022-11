Alig több mint két hete, október végén a Repsol SA spanyol olajfinomító vezetője már arról beszélt, hogy Európa nagy részén hiány lehet a középdesztillátumokból. A középdesztillátumok az olajtermékek azon kategóriája, amelybe a dízel, a fűtőolaj és a repülőgép-üzemanyagok tartoznak.

Európa régóta nettó importőre a középpárlatoknak, főként Oroszországból hozott be ilyen készítményeket, vagy a finomításhoz szükséges nyersolajat. Azonban kevesebb mint egy hónap múlva, december 5-én életbe lép az EU-s orosz olajembargó a tengeri szállítmányokra. Az is problémát jelent, hogy az ukrajnai háború miatt Oroszország szinte teljesen leállította a gázexportját is Európába, a hőerőművekben pedig a fűtőolajakra megnőtt a kereslet.

Ebben az erősen ellátási hiányoktól, keresleti piacon az árak is felfelé tartottak. Az európai árak már október közepére 180 dolláros hordónkénti szintre ugrottak, de januárra bőven 200 dolláros árfolyamot vártak az elemzők. Most viszont épp a magas árak meghozták több olajpiaci szereplő étvágyát: a legfontosabb, hogy Kína és az Egyesült Államok is úgy döntött, hogy a finomítóikat átállítja a középdesztillátumokra.

Rég látott csúcson a dízelkibocsátás

A két ország ráadásul a világ két legnagyobb finomítója, amelyeknek csábító a téli globálisan megnövekedett dízelfelhasználás. A megnövekedett termelés más olajtermékek, különösen a benzin árait is lehűtheti, és csökkentheti a finomítás általános árrését.

A kínai nyersolaj-kibocsátás akár napi 500 000 hordóval (bpd), azaz 4 százalékkal is emelkedhet ebben a hónapban októberhez képest, mivel két új finomító – a PetroChina Guangdong Petrochemical és a Shenghong Petrochemical magáncég – készül a dízelkibocsátás megkezdésére. A növekedés fele azonban még mindig Ázsia legnagyobb finomítójától, a Sinopectől származik – tudta meg a Reuters.

„A nyersolaj termelés a becslések szerint novemberben körülbelül 14,4 millió bpd-re emelkedik” – mondta Daphne Ho, a Wood Mackenzie tanácsadó cég vezető elemzője a hírügynökségnek. A Sinopec is inkább a gázolajra fordul rá a benzin rovására.

A termelés növelésével a dízel, a benzin és a repülőgép-üzemanyag exportja novemberben meghaladhatja a 6 millió tonnát Kína esetében, ami a Covid-19 kezdete óta a legmagasabb érték. A dízelkivitel a Wood Mackenzie, a JLC és a Refinitiv becslései szerint elérheti az 1,8-2,2 millió tonnát a hónapban, ami a legmagasabb 2021 júniusa óta, mivel a finomítókat a gázolaj, vagyis a gázolaj finomítási profitja csábítja, amely idén több mint háromszorosára nőtt Ázsiában.

A kínai szállítmányok októberben és novemberben főként Délkelet-Ázsiába irányulnak, mutatták a Refinitiv és a Kpler adatai, mivel az arbitrázsablak – amely meghatározza, hogy egy árut nyereséggel lehet-e szállítani az egyik földrajzi régióból a másikba – Nyugatra bezárult. De az európai piacra az Egyesült Államokból még mindig jó üzlet gázolajat szállítani.

