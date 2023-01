Az elmúlt évtizedben már nem egyszer harangozták be a feltörekvő piaci részvények relatív medvepiacának végét, azonban könnyen lehet, hogy most tényleg itt a pozitív trendforduló. Ennek oka most a dollár gyengülése és a kínai gazdaság újranyitásában keresendő – írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg.

Az MSCI Emerging Markets indexének relatív ereje (RS) az MSCI amerikai részvényindexéhez képest az elmúlt három hónapban már 20 százalékot meghaladó mértékben emelkedett. Erre 2010 óta mindössze egyszer volt példa, 2016-ban, akkor a kínai pénzügyi válságtól való félelem enyhülése váltott ki ilyen jókedvet a piacon.

Ha pedig abszolút, nem pedig relatív értékben nézzük az emelkedést, akkor is elég impresszív, az október végi mélypont óta már 21 százalékos az feltörekvő piaci index erősödése.

Jason Goepfert, a SentimenTrader szakértője arra hívta fel a figyelmet 35 év alatt ez csak a nyolcadik alkalom, amikor az index legalább 20 százalékot tudott emelkedni egy korábbi mélypontról, s ez volt a leghosszabb idő, ami egy ilyen emelkedést megelőzött

A dollár és Kína hajtja a rallyt



A rallyt nagyrészt a makrogazdasági tényezők hajtották. A feltörekvő piaci eszközök jellemzően a dollár tükörképei, ha a zöldhasú gyengül, azok erősödnek. Az erős dollár általában magasabb hitelköltségeket és szigorúbb pénzügyi feltételeket jelent a feltörekvő világban, és fordítva. A dollár árfolyama most hét hónapos mélypont közelében van, így meglepő, amit látunk.

Az összefoglaló felhívja a figyelmet, hogy nem csak a feltörekvő piacok, az összes tőzsde jobban szerepel az elmúlt három hónapban az amerikainál.

Ez azért is figyelemre méltó, mert az amerikai S&P 500-as index a 2008-2009-es pénzügyi válság mélypontja óta folyamatosan felülteljesíti a világ összes tőzsdéjét, az FT All World Excluding US Index relatív ereje az S&P 500-hoz képest azóta drasztikus csökkenő trendben van. Ebben a csökkenő trendben van most egy masszív ellenirányú mozgás, a nagy kérdés, hogy eljött-e a trendforduló.

Az elmúlt három hónapban bekövetkezett esést nagyrészt az amerikai állampapírhozamok csökkenése okozta, a befektetők elkezdték azt árazni, hogy a Fed szigorítási ciklusa hamarosan fordul és lassan eljön a lazítás ideje. Bár a Fed tagadja, hogy ilyenre készülne, a piac nem hisz neki.

Jeff Gundlach, a DoubleLine Capital LP befektetési igazgatója és a kötvénypiac egyik legismertebb szakértője kedden azt mondta: több mint 40 éves pénzügyi tapasztalatom határozottan azt sugallja, hogy a befektetőknek azt kell nézniük, amit a piac mond, nem pedig amit a Fed.

Ha ez igaz, akkor alappal lehet további dollárgyengülést várni. A 10 éves amerikai hozam alig haladja meg a júniusban először elért 3,5 százalékos szintet, és messze elmarad az októberi 4,33 százalékos csúcstól.

A nyersanyagok rátesznek egy lapáttal

Az elemzés felhívja a figyelmet, hogy a dollár az árupiacok fontos mozgatórugója is. Mivel az árupiacok egy jelentős része dollárban áraz, itt is sokszor megfigyelhető a fordított mozgás. Az erősebb nyersanyagárak gyengébb dollárt jelentenek, és fordítva. A tavalyi dollár-rally akkor zajlott le, amikor a fő ipari nyersanyagok zuhantak az Ukrajna elleni orosz támadást követően. Most fordított folyamat zajlik.

Az árupiac viszont komolyan tudja hajtani a feltörekvő piaci részvényeket is.

Az utolsó nagy bikapiac a feltörekvő országok tőzsdéin a század első évtizedében volt, amikor Kína növekedése hatalmas keresletet váltott ki az nyersanyagok iránt. Igaz, hogy a 2021-es nyersanyagár emelkedés, ami komolyan hajtotta az inflációt a fejlett gazdaságokban, nem sokat segített a feltörekvő részvényeken, persze ebben komoly szerepe volt az infláció miatt szigorításba kezdő jegybankoknak.

Most azonban a nyersanyagár-emelkedést tovább hajthatja a kínai gazdaság újranyitása. Nem csoda, hogy az ázsiai részvények is komoly emelkedésben vannak október vége óta – emlékeztet az elemzés.

Christopher Wood, a Jefferies Ázsia-szerint a tartós felülteljesítés esélye nagyon magas Ázsiában és más feltörekvő piacokon, ráadásul az értékeltségi szintek alacsonyak. Ez utóbbi persze már egy jó ideje igaz, az elmúlt évtizedekben csak néhányszor volt olyan ritka pillanat, amikor a feltörekvő piaci részvények árfolyam/nyereség hányadosa prémiumot tartalmazott az amerikaiakéhoz képest.

Most van itt a fordulópont

Ugyanakkor negatívum, hogy a befektetők nagy örömükben figyelmen kívül hagyják a Covid-korlátozások feloldásának közvetlen nagyon negatív hatásait. Kína jelenleg egy súlyos járványhullámtól szenved, és ennek tartósabb hatásai is lehetnek. Ráadásul hiába árazza a piac, a Fed monetáris politikájában a fordulat még nem következett be.

Forrás: FT.com

Érdemes azt is figyelembe venni, hogy hiába érte el az MSCI Emerging Markets Index emelkedésének mértéke a 20 százalékot az elmúlt hónapokban, a szigorúbb technikai elemzési eszközök szerint még mindig nem került emelkedő trendbe a mutató.

Az október végi 850 pont alatti mélypontját megelőzően augusztus közepén, 1020 pont magasságában alakult ki egy lokális csúcs az index grafikonján, ahonnan két hónapos lejtmenet következett.

Trend szempontból ez a meghatározó szint, ha ezt sikerül áttörnie a mutatónak, akkor szűnik meg csökkenő trendje és egy új, emelkedő trend születéséről lehet beszélni. Azonban pont most toporog ezen érték közelében az index, és egyelőre nem dőlt el, hogy mi lesz valóban sorsa.