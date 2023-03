A Federal Reserve és öt másik központi bank összehangolt fellépést jelentett be vasárnap az dollár likviditás növelése érdekében. Az intézkedés része azoknak az erőfeszítéseknek, amellyel a kialakulóban lévő globális bankválságot igyekeznek megakadályozni. Az intézkedés keretében a Fed, a Bank of Canada, a Bank of England, a Bank of Japan és az Európai Központi Bank ezentúl a hetiről napira növelik a dollár swapügyletek gyakoriságát.

A bejelentésre még időben, az ázsiai pénzügyi piacok megnyitása előtt került sor, így próbálták meg idejekorán stabilizálni a helyzetet még az előtt, ha a piac drasztikus negatív reakciókat mutatott volna a hét végén bejelentett ügyletre, amely során a UBS svájci bankóriás egy mentőakció keretében átveszi a bajba került riválisát a Credit Suisse-t.

Gyorsan léptek, még a pánik kialakulása előtt

Az Egyesült Államok központi bankjaként funkcionáló Fed jellemzően akkor biztosít ilyen eszközökkel többlet dollárlikviditást a nemzetközi szereplőknek, amikor a pénzügyi rendszerben komoly feszültségek jelentkeznek, s ennek következtében a dollárlikviditás "felszárad". Ez azért szokott előfordulni, a nem amerikai bankoknak jellemzően zöldhasúban denominált kötelezettségeik is vannak, és pénzügyi nehézségek idején kevésbé férnek hozzá a dolláralapú finanszírozáshoz.

A likviditásinjekcióra nagy szükség van, különösen a svájci és az európai központi bankok számára. Ezt a 2008-as globális pénzügyi válság során tanultuk meg, amikor túl sokáig tartott annak beadása. A Fed sokkal gyorsabb volt 2020 márciusában, és ezúttal is - mondta Alicia Garcia Herrero, a Natixis SA vezető közgazdásza a Bloombergnek.

A feszültség a globális pénzügyi rendszerben, amely a múlt hét végére a Credit Suisse-t is elsöpörte, valamivel több, mint egy hete nőtt meg jelentősen a globális pénzügyi rendszerben az SVB és más kisebb amerikai bankok megrohanását követően. A Fed tájékoztatása szerint az új swaptenderek mától működnek és legalább április végéig folytatódnak majd.

-A központi bankoknak és a hatóságoknak igazuk volt, hogy gyors lépéseket tettek még az ázsiai piacok megnyitása előtt. Önmagukban azonban nem elegendőek a befektetők megnyugtatására, ebből a szempontból kulcsfontosságú esemény nyilvánvalóan a Fed e heti ülése. A szereplők figyelni fogják, hogy a jelenleg destabilizált hangulatban lévő pénzügyi piacok hogyan befolyásolják a kamatemelések ütemét - – mondta Hirofumi Suzuki, a Sumitomo Mitsui Banking Corp. vezető devizastratégája.

Kamatemelés likviditás-fröccsökkel

A piac most azt találgatja, hogy vajon a fertőzés kockázata elég magas-e a globális pénzügyi piacokon ahhoz, hogy a Fed emiatt szünetet tartson kamatemeléseiben. Az összefoglaló szerint a legtöbben inkább arra számítanak, hogyha mérsékeltebb ütemben is, de folytatódhatnak a kamatemelések, miközben a jegybankok különböző likviditási eszközöket és likviditási puffereket vetnek be annak érdekében, hogy stabilizálják a helyzetet.

Ennek jele volt többek között már az EKB múlt heti kamatemelése is. A Federal Reserve eközben az amerikai bankcsődöket követően extra likviditást biztosított az amerikai bankok számára, akik ezt mint egy 165 milliárd dollár erejéig igénybe is vették. Ez egyébként egy hónapok óta tartó látványos folyamatnak vetett véget, a FED ugyanis már több hónapja szűkíti mérlegfőösszegét, hogy a globális pénzügyi válság és a Covid járvány idején gigászira duzzadt eszközállományát csökkentse. Ez a kvantitatív szűkítés azonban múlt héten a már említett eszközök miatt megtorpant, és drasztikusan a visszájára fordult