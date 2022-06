Pénteken nem sokkal délután 1 óra előtt a forint átvitte a 376,829-es szintet a dollárral szemben, ami történelmi rekordnak tekinthető. Ugyan egyszer a technikai árfolyam már volt 377,5 körül is néhány hete, most nem egy másodpercnyi kilengés volt a gyengülés.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a forint még soha nem ért ilyen keveset, bár ezt egyelőre még kozmetikázza az euróval szembeni árfolyam. Itt még csak karnyújtásnyira van a 400 forintos lélektani határ. Az euró maga is gyengélkedik: miután júliusra kamatemelést ígért meg az Európai Központi Bank, a közös valuta gyengülni kezdett a dollár ellenében. Most már a paritásnak tekinthető 1,1-es váltás alatt van az árfolyam. Az euró pénteken 0,2-0,3 közötti szinten gyengült már a dollárral szemben. Ez az elmúlt 52 hétben 13 százalékos veszteségét jelent.

A Stooq.com adatai alapján az euró-forint váltás most 389,4 körül mozog, de már a délelőtt volt 398,97 környékén is a kurzus. Viszont az euróval szembeni mélypont épp amiatt nem jött még össze, mert maga a közös valuta is erejét vesztette. Napon belül viszont már így is 3 forinttal drágult az euró.

A forint a régión belül is alulteljesítő: a cseh korona csak péntek 1 óráig 1 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest, de 52 hetes távlatban 18,13 szakította le a forintot. A kurzus most 16,1 felett jár. A zloty is ver a forintra: éves 11,9 százalékos itt a gyengülés mértéke, de a napon belül is csak 0,8 százalékos a forint gyengülése a zlotyhoz képest. A váltószám 86,6 volt délután 1-kor.