Donald Trump már aggódik az újabb tőzsdeválság miatt?

Donald Trump amerikai elnök még szerdán telekonferencián konzultált bankvezetőkkel a piaci nyugtalanság közepette - jelentette a The Wall Street Journal nyomán az MTI.

Az elnök a New Jerseyben lévő bedminsteri country-klubjában nyaral a héten, ezért konzultált telekonferencián a bankvezetőkkel. Az egyeztetésen Jamie Dimon a JPMorgan Chase, Mike Corbat, a Citigroup és Brian Moynihan, a Bank of America elnök-vezérigazgatói vettek részt. A bankárok a gazdaság helyzetéről, és ezen belül is a pénzügyi szabályozásról fejtették ki véleményüket.

A konzultációról nem hoztak nyilvánosságra részleteket, sőt, maga a tény is csak pénteken derült ki, és a bankvezetők is szigorúan tartózkodtak az interjúktól. A Bloomberg hírügynökség ugyanakkor arról közölt értesüléseket, hogy Brian Moynihan egy közelgő gazdasági visszaesésre hívta fel az elnök figyelmét.

Az elnökkel történt konzultáció előtt a bankvezetők Steve Mnuchin pénzügyminiszterrel tárgyaltak.

Az utóbbi napokban, különösen szerdán a pénzpiacok meglehetős volatilitást mutattak, a beruházók pedig a Trump-kormányzat és Kína közötti kereskedelmi vita és ennek az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai miatti aggodalmaikat hangoztatták.

A The Wall Street Journal szerint Donald Trump és tanácsadói a nyilvánosság előtt folyamatosan optimizmusukat hangoztatják a gazdasági kilátások kapcsán, ám magánbeszélgetésekben mind a Fehér Házban, mind Trump újraválasztási kampányának csapatában elismerik, hogy recesszió fenyegethet.

A jövő héten várhatóan Larry Kudlow, az Országos Gazdasági Tanács igazgatója - a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója - tart telekonferenciát az államok illetékes tisztségviselőinek a gazdaság helyzetéről.

