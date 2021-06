Az elmúlt hetekben évtizedes csúcsokon mozgott a réz és a vas ára is a legnagyobb árupiacokon, emelkedő trendben volt a földgáz, de drágulóban volt a kakaó- és a kávébab is - még ha utóbbiak a történelmi rekordértékektől el is maradtak. Az intenzív drágulásnak több tényezője volt, amelyből most egy kieshet.

A leginkább meghatározó ok az emelkedő árak esetében az volt, hogy a koronavírus-járvány okozta válság múlóban van: a lakosságnak adott fogyasztási ösztönzők miatt beindult a kereslet egy sor termék iránt, másrészt az infrastrukturális beruházások, a gyárújraindítások felszívták a piacon lévő alapanyagkészleteket is. Drágább lett a szállítmányozás, mert az üzemek egyszerre kezdték meg az alapanyag-vásárlásokat, valamint a késztermékek is elvették a helyeket a konténerekben. Vagyis a kereslet hirtelen megugrását egyszerűen nem bírta lekövetni a kínálati oldal.

QP | Quality Placement

A másik ok pedig az volt, hogy ezt a hirtelen gazdasági kilövést vonzónak találta a spekulatív tőke is. Sokan játszottak arra, hogy a fellendülő világgazdaság miatt több és több rézre, vasra, mezőgazdasági terményre lesz szükség, így nagyot nyerhetnek, ha a határidős piacokon megszerzik a készleteket, majd még drágábban adják el a termelőknek azokat a másodpiacokon. Erre utal, hogy a spot árak és a három hónap múlva szállított réz árai közötti különbség alapján már egy hónapja nem látszik igazi hiány. Tehát a spekulánsok tevékenykedése és a pillanatnyi fogyasztási fellendülés még az elkövetkező pár hétben fokozhatja az inflációt, de rövid időn belül ez eltűnhet a piacokról.

Már látszik a visszavonuló

A befektetők, főként a hedge fundok minden árupiaci termék esetében csökkentették a bikapiacra játszó tétjeiket. A héten a Bloomberg Commodity Index által követett 23 árucikk közül 20-ban a fedezeti alapok november óta a legnagyobb mértékben csökkentették a tőkéjüket - derül ki az amerikai határidős árutőzsdei kereskedési bizottság és az ICE adataiból.

Részben ennek az is az oka, hogy az enyhébb időjárás nagyobb termést vetít előre az Egyesült Államokban, valamint a viszonylagos meleg miatt csökkent a földgáz iránti keresletet is. Az olajpiacok nagyobb termelést ígérnek. Másrészt Kína - a világ legnagyobb nyersanyagvásárlója - a magas nyersanyagárak megfékezésére törekszik állami korlátozásokkal. Összefoglalva, a látszólag könyörtelennek tűnő rally, amelyet egyesek nyersanyag-szuperciklusnak neveztek szépen lassan magától is elkezdett eltűnni. Vele együtt pedig az inflációs félelmek és a keresleti aggodalmak is zsugorodni látszanak.

A másik erős ok az ipari alapanyagok iránti keresletcsökkenés, a trend letörésének origója pedig ismét a járványhelyzetben keresendő: mivel Európában és az Egyesült Államokban kezd újraindulni az élet, sorra nyitnak az éttermek, a szórakozóhelyek, a mozik vagy éppen a színházak, az emberek már késztermékekre, hanem szolgáltatásokra költik a pénzüket. Vagyis csökken a fogyasztói nyomás a legtöbb árucikk piacán, ami logikus is, hiszen az emberek az otthonaikból kiszabadulva kevesebbet költenek háztartási eszközökre, otthon használt termékekre.

Visszatér a jó öreg kereslet-kínálat

A fedezeti alapok pozícióinak visszaszorulása erősen azt sugallja, hogy a jövőbeni árnövekedés inkább a tényleges kínálattól és kereslettől függ majd, mint a nyersanyagokra vonatkozó spekulatív vásárlásoktól. "Visszatértünk a normálisabb fundamentumokhoz, a kívülről torzított piacról" - mondta Don Roose, az iowai West Des Moines-ban működő U.S. Commodities brókercég elnöke a Bloombergnek.

A hedge fundok és a spekulatív tőke kiszorulása azért még nem teljes: főként az olyan árupiaci termékeknél, mint az arabica kávé vagy a kakaóbab még van tér a drágulásra. Köszönhetően annak, hogy az újra megnyitó kávézókba a vásárlók is visszatérnek, tehát pont a szolgáltató szektor felől kaphat lendületet az áremelkedés.

Az infláció viszont teljesen biztosan nem tűnik el a következő hetekben, hónapokban, mert a korábbi határidős piaci szerződések magas ára még bele-beleszivárog a késztermékekért fizetendő összegbe. Valamint az is látszik, hogy a befektetőket az arany - mint inflációs fedezeti eszköz - továbbra is csábítja. A spotpiaci árak 20 hete a legmagasabb szintre emelkedtek.