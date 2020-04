Durvul a helyzet Budapesten

Több mint 4 százalékos mínuszban jár a BUX index, az OTP árfolyama 3,5 éves mélyponton jár.

Hatalmas mínuszban áll a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden. A fő részvényindex, a BUX több mint 4 százalékos mínuszba került délutánra, a 31,5 ezer pont körül áll.

A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével esnek. Az OTP részvénye több mint 7 százalékot zuhant ma, az árfolyam három és fél éve nem látott mélyponton járt, 7865 forintra süllyedt napközben. A forgalom nagy, délutánra a bankpapírnál meghaladta a 9 milliárd forintot.

A Mol is több mint 4 százalékos mínuszban áll, ami nem meglepő, hiszen a kőolaj piacával kapcsolatos várakozások kedvezőtlenek, az üzemanyagárak is csökkennek. A Richter is csaknem 2,5 százalékos mínuszban állt délután, a Mészáros Lőrinc felcsúti vállakozó érdekeltségébe tartozó Opus pedig pedig csaknem 9 százalékot esett.