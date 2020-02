Ebben reménykedik a járvány sújtotta tőzsde

Ahogy egyre jobban terjed világszerte a Covid-19 betegség, a befektetők egyre inkább abban bíznak, hogy a jegybankok a tőzsdék segítségére sietnek. Régi reflex a válság óta, hogy minél rosszabb, annál jobb, mert megnyílhatnak a pénzcsapok.

A befektetők a koronavírus betegség (Covid-19) okozta első ijedtség után elkezdtek abban reménykedni, hogy a jegybankok lépéseket tesznek majd a járvány kedvezőtlen hatásainak megfékezése érdekében - írja elemzésében a Financial Times. A héten erősödött a befektetők körében a várakozás, hogy az amerikai Federal Reserve és más nagy jegybankok kamatot fognak csökkenteni. Ez elég racionális várakozás, hiszen a pénzügyi válság óta szinte minden piaci turbulenciára lazítással válaszoltak a központi bankok.

A piac a határidős árazások alapján jelenleg arra számít, hogy a Fed idén még két alkalommal csökkent majd irányadó kamatán, tehát az a jelenlegi 1,5-1,75 százalékos sávból legalább 50 bázispontot vág majd. Az év elején a konszenzus azt mutatta, hogy még egy egyszeri vágást sem tartottak akkor 100 százalékig biztosnak. A hangulatváltozás, összhangban a biztonságos menedékek iránt megnövekedett kereslettel, kedden már soha nem látott mélypontra lökte a 10 éves amerikai államkötvények hozamát.

Egyre rosszabbul fest a kép

A globális gazdaság teljes növekedési képe elkezdett hirtelen nagyon rosszul festeni. Nem tudom, hogy amit a Fed tisztségviselői két hónappal ezelőtt gondoltak, bír-e bármilyen relevanciával. Az, hogy a Dow Jones Industrial egy nap alatt esik 900 pontot, már felkeltheti a figyelmüket - mondta a lapnak Iggo Chris, az AXA Investment Managemers befektetési igazgatója.

A Fed döntéshozói egyelőre nem adtak jelzést arra vonatkozóan, hogy változtatásra készülnének a monetáris politikában. Richrad Clarida elnökhelyettes kedden úgy nyilatkozott, hogy a koronavírusnak jelentős hatása lehet a kínai gazdasági növekedésre, amelynek tovagyűrűző hatásai lehetnek a világ többi részére is. Azonban még mindig túl korai akárcsak találgatni arról, hogy ez a hatás mekkora, mennyire lesz tartós és lesznek-e jelentős kihatásai a gazdasági kilátásokra - tette hozzá.

Egyelőre nem világos, hogy a cégek ellátási láncait hogyan érinti, illetve hogy a járvány milyen mértékben terheli majd meg a növekedést globálisan. Ez egy nagyon nehéz helyzet a Fed számára, hiszen világosabban szeretnének látni a gazdasági hatások tekintetében, viszont egyelőre még nincsenek adatok arról, hogy valójában hogyan érintette a gazdaságot a járvány - mondta Kathy Bostjanic, az amerikai Oxford Economics vezető közgazdásza. Ráadásul a Fed legutóbbi kommunikációja is megnehezíti azt, hogy a kiváráson kívül mást tegyenek. Legutóbb, tavaly év végén ugyanis azt kommunikálták, hogy egyelőre tisztábban szeretnék látni a tavaly július és október között végrehajtott 75 bázispontnyi csökkentés hatásait - tette hozzá.

A befektetők részben azért is a Fedet figyelik - amellett, hogy a világ legnagyobb gazdaságának a jegybankja -, mert a fejlett országok központi bankjai közül szinte egyedüliként neki van tere arra, hogy a kamatot csökkentsen. Viszont még az Európai Központi Bank (ECB) esetében is egy további 10 bázispontos csökkentést áraz a piac, annak ellenére, hogy az irányadó kamatláb már mínusz 0,5 százalékon áll. Az év elején még egy 2021-ben meginduló kamatemelést vártak, ehhez képest most már a 30 éves lejáratig bezárólag minden német államkötvény negatív hozam mellett cserél gazdát.

Újabb lazítást várnak

Az, hogy a befektetők ismét hinni kezdtek a további monetáris lazításban éles ellentétben áll a múlt év végi hangulattal. Akkor ugyanis általános meggyőződés volt, hogy a jegybankok kifogytak az eszközökből, s a gazdaság élénkítésének feladta ezentúl a kormányokra hárul.

A most mutatott piaci reakciók azonban rámutatnak arra, hogy továbbra is a jegybankok töltik be a legfontosabb szerepet. A fiskális politika irányába csak enyhe az eltolódás, és ahhoz is több évre van szükség - mondta Antoine Bouvet, az ING szenior stratégája. Szerinte egyébként kamatvágásokkal vajmi kevés hatást lehet gyakorolni a koronavírus terjedése miatt várható kiesésekre. A befektetők csak azért kezdték el ezt beárazni, mert ez lehet a legvalószínűbb és leggyorsabb válaszreakció. Azonban ez nem a leghatásosabb eszköz egy, a mostanihoz hasonló helyzet kezelésére - tette hozzá.