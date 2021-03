A 2,6 milliárdos beruházás finanszírozásához a Pénzügyminisztérium, az Egészségügyi Támogatási Program keretében 80 százalékos vissza nem térítendő támogatást nyújt. A mostani projekttel együtt a Masterplast egészségipari gyártásfejlesztéseinek összértéke már meghaladja a 12 milliárd forintot. A késztermékek gyártási képességének kiépítésével az egészségipari szegmensben is létrejön az integrált gyártás, amivel az alapanyagoktól a késztermékekig terjedő teljes gyártási láncot kézben tarthatja a magyar vállalat és tevékenyen hozzájárulhat Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítéséhez - írja közleményében a Masterplast.

A mindössze 6 hónap alatt megvalósuló új beruházással olyan egészségügyi késztermékek gyártása válik lehetővé, mint a védőoveráll, orvosi köpeny, zsilipruha, lábzsák, fejvédő, és izolációs lepedő.

A társaság közleménye szerint iparági vélemények és elemzések a pandémiát követően is élénk és gyorsan bővülő piaci keresletet prognosztizálnak az egyéni egészségügyi védőfelszerelésekre és izolációs termékekre, aminek az az oka, hogy az iparág folyamatosan átáll az új generációs, hatékonyabb termékekre.

Az új kapacitás a magyar egészségügy igényeinek kiszolgálása mellett további export üzleti lehetőségeket is megnyit a Masterplast előtt. A 40 új munkahelyet teremtő üzemegyeségben, a gyártás hatékonyságát a nagyfokú automatizáltsággal működő fejlett gépegységek biztosítják majd, szigorú higiéniai és minőségbiztosítási előírások betartása mellett. A késztermékek gyártási képességének kiépítésével az egészségipari szegmensben is létrejön az integrált gyártás, amivel a közlemény szerint az alapanyagoktól a késztermékekig terjedő teljes gyártási láncot saját kézben tarthatja a Masterplast.

Jelentős lépés a frissített stratégia megvalósítása felé

Mint ismert, az elmúlt évben végrehajtott németországi akvizíciójával a magyar gyártó sikeresen belépett az egészségiparba. Ezt követően 2020 decemberében elindult a vállalat történetének legnagyobb gyártásfejlesztési beruházása, ami stratégiai szintűre emelte az egészségipari szegmens jelentőségét a társaság életében. Ezzel párhuzamosan az idén január elején közzétett frissített stratégia már azt vetítette előre, hogy 2021-ben akár 20 millió eurós többlet árbevételt is hozhat a magasabb jövedelmezőségű egészségipari szegmens, melynek az eredményessége 2030-ra elérheti az építőipari üzletág szintjét. A magyar vállalat egészségipari törekvéseivel egyszerre célozza a befektetői értékteremtést és Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítését.

„Az új beruházással fontos lépést teszünk a januári befektetői konferencián közzétett egészségipari stratégiánk megvalósítása felé. Ezekre az egészségügyi termékekre jelenleg óriási az igény, de az iparági vélemények és felmérések szerint a pandémia után is fenntarthatóan növekvő felvevő piacra számíthatunk, miután az új generációs egészségügyi termékekre való iparági átállás még csak most vette kezdetét. Az egészségügyi késztermékek gyártásával egyszersmind tevékenyen hozzájárulhatunk Magyarország pandémiás védekezőképességének erősítéséhez is, amely ezt követően már hazai forrásból is biztosíthatja az egészségipari védőruházati igények ellátását. A mögöttünk álló egy évben nagy utat tettünk meg. A németországi akvizícióval sikeresen beléptünk a jövő iparágát jelentő egészségiparba, a most zajló beruházásaink megtöbbszörözik a lehetőségeinket és a következő szintlépést jelentik a vállalat történetében. Az alapanyagoktól a késztermékekig megvalósuló integrált gyártás középtávon jelentős iparági szereplővé emeli a Masterplastot az egészségipari piacokon.”- mondta el Nádasi Róbert, a Masterplast Nyrt. vezérigazgatója.