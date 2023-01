Némileg csökkent a befektetők pesszimizmusa a tavalyi év utolsó hónapjaihoz képest és ennek megfelelően el is költöttek egy adag pénzt a kezelésükben álló vagyonból kockázatosabb eszközök vásárlására – derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből. A 286, összesen 772 milliárd dollár befektetésért felelős szakember változatlanul borúlátó a globális gazdaság kilátásaival kapcsolatban, azonban már nem annyira, mint korábban. A felmérésben novemberben volt a legmagasabb, nettó 77 százalék azok aránya, akik úgy gondolták, a világgazdaság recesszióba süllyed a következő 12 hónap során. Ez az arány mostanra 68 százalékra süllyedt.

Eljöhetett a várva várt fordulat

A befektetési bank szakemberei emlékeztetnek arra, hogy a mostanihoz hasonló fordulat volt megfigyelhető a recessziós várakozásokban az elmúlt 20 év során a kockázatosabb eszközök piacán lezajlott pozitív fordulatok idején. Ilyen tetőzést láthattunk 2009 márciusában a globális pénzügyi válság mélypontján, illetve 2020 áprilisában a Covid-19 járvány okozta tőzsdei mélyrepülés legsötétebb óráiban is.

A befektetők a jelek szerint megemésztették az emelkedő kamatok okozta sokkot, sőt itt is fordulat látható. Most már ha minimálisan is, de a 12 hónapos időtávon alacsonyabb rövid kamatokat váró szakértők aránya meghaladja a magasabb kamatokra számítókét, erre utoljára 2020 márciusában volt példa. Lassan mozgásba lendülnek a befektetésre váró pénzek, ezt jól mutatja, hogy az októberi 6 százalék feletti csúcsról 5,3 százalékra csökkent a kezelt portfóliók átlagos készpénzállománya.

Kínától várják a csodát

A javuló hangulat egyik motorja egyértelműen a kínai gazdaság újranyitásába vetett bizalomnak köszönhető. Tavaly augusztusban még senki nem várta azt, hogy a következő 12 hónapban erősödne az ázsiai ország gazdasága, novemberben nettó 13 százalék volt ezen a véleményen, mostanra ez az arány nettó 91 százalékra ugrott.

Szintén nagy változást jelent a hangulatban, hogy mostanra többségbe kerültek azok a befektetők, akik szerint a monetáris politika globálisan túlságosan is restriktívnek tekinthető és ideje lenne elkezdeni a lazítást. Ugyanakkor egyértelműen alacsonyabbra került az a szint, ahová a FED kamatemelési ciklusának a csúcsát várják. Most a többség 4,75 és 5,25 százalékon látja tetőzni a FED alapkamatot, egy hónapja még többségben voltak az 5,25 százalék feletti kamatot várók.

Nemcsak a rövidebb, hanem a hosszabb távú hozamokra vonatkozó várakozásokban is látszik a fordulat. Itt is többségbe kerültek azok, akik 12 hónapos időtávon ezek csökkenését várják.

A piacokat fenyegető legnagyobb veszélynek változatlanul az infláció magas szinten ragadását látják az alapkezelők, ezt követi egy esetleges mély globális recesszió kialakulásának az esélye. Az általános vélemény szerint az amerikai dollárban felvett vételi pozíció most a legtöbb piaci szereplő által követett befektetési stratégia.

Európát és feltörekvőt Amerika helyett

Az amerikai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban tapintható a pesszimizmus.

A megkérdezettek alig 15 százaléka tudja elképzelni, hogy az év végére az S&P 500-as index 5 százaléknál nagyobb mértékben tudna a mostani helyzetéhez képest erősödni. Befektetők átlagosan 3892 pontra várják az indexet az év végére, ez három százalékkal múlja alul annak jelenlegi értékét.

Januárra egyébként teljesen összeomlott az amerikai részvények megítélése az alapkezelők körében, nettó 39 százalékuk súlyozza azokat alul a kezelt portfóliókban. Jól látszik a rotáció iránya is, hatalmasat ugrott ugyanis a feltörekvő piaci részvényeket felülsúlyozók aránya, ez most nettó 26 százalék, de javult az európai részvények megítélése is.

Mostanra az alapkezelők többsége felülsúlyozza az öreg kontinens cégeinek papírjait. Utoljára tavaly februárban, az Ukrajna elleni orosz támadás megindulását megelőzően volt arra példa, hogy többségben lettek volna az európai részvényekből benchmarkjuk által előírtnál nagyobb arányban vásárló befektetők a felmérésben.