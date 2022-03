Egy hónappal ezelőtt adta ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a parancsot az orosz csapatoknak az Ukrajna elleni invázióra. A piacok máris ledolgozták azoknak a veszteségeknek a nagy részét, amelyet az a sokk okozott, hogy Európa földrajzi határain belül ismét háború tombol.

Azt majd a történelemtudomány fogja eldönteni, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdőnapja mely dátumra tehető, de ha a február 24-t jelöljük ki ennek, akkor elmondható, hogy a tőzsdék máris megemésztették a történteket, az árfolyamok ugyanis már az invázió megindulása előtti nap szintje felett járnak.

Már magasabban, mint a háború kitörése előtt



Az S&P 500-as részvényindex 5,8, a Nasdaq Composite 4,7 százalékkal állt kedden a háború előtti értéke felett, de az időközben durva mélypontot átélő német DAX index, a francia CAC40, a nagy európai részvényeket tömörítő Stoxx Europe 600-as index is pluszokat mutat, akárcsak a BUX index. Ha tehát valaki csak a a háború előtti és a mostani tőzsdei árfolyamok alapján akarná meg kitalálni, mi is történt a világban, nem lenne számára sok látnivaló. (Az LPL Securities gyűjtése szerint az elmúlt 100 évben 36 komolyabb geopolitikai konfliktusból 14 esetben történt ez így.)

Pedig a piacok időközben megéltek egy durva mélypontot, március 2-án és 4-én, amikor az Oroszország elleni sorozatos szankciók mellett a zaporizzsjai atomerőmű közelében folyó harcok is borzolták a befektetői kedélyeket. Ezek voltak azok a napok, amikor az OTP részvényei 10 ezer forintos szint alatt is jártak, valamint az euró forintban számolt árfolyama megközelítette a 400 forintos szintet is. A befektetői hangulat akkori mélypontja azonban nem csak a háború sújtotta Ukrajnával szomszédos területeken volt érzékelhető, a New York-i értéktőzsdén is ritkán tapasztalható, általában piaci mélypontok közelében jellemző szélsőséges pesszimista hangulat uralkodott. Erre érkezett utolsó rúgásként Jerome Powell, amerikai jegybank elnökének beszéde, amelyben jelezte, a Fed a háború és annak az amerikai gazdaságra gyakorolt negatív hatásai ellenére következő ülésén emelni fog az irányadó kamatokon.

Ahhoz persze, hogy a tőzsdei árfolyamok viszonylag kedvező képet mutassanak az is szükséges volt, hogy a háború megindulásakor a klasszikus tőzsdei recept érvényesüljön, azaz vegyél a pletykára, adj el a hírre. Mire ugyanis az orosz csapatok átlépték az ukrán határt, addigra már az orosz kitettséggel rendelkező cégek árfolyama elég nagyot esett, így a teljes hatás értékelésekor elég igazságtalan a háború megindulása előtti napot kijelölni.

Lehetnek még lefelé körök



A mostani árfolyamszintek egyébként technikai szempontból elég fontosnak tekinthetők, akár a Nasdaq Composite, akár a DAX index, akár az euró forint árfolyamát tekintjük. Ezek ugyanis az elmúlt egy hónapban letört támasz szintek, amelyekre az a jellemző, hogy a zuhanás első köre után nagyjából idáig tudnak visszakapaszkodni az árfolyamok, mielőtt újra esni kezdenének, ez gyakorlatilag az összes jelentősebb befektetési termékre igaz az S&P 500-as részvényindex kivételével.

Erre meg is lehet az esély, hiszen azért a háború jelentős változásokat hozott az egy hónappal ezelőtti helyzetben képest, különösen az európai gazdaságban, olyan jelentős stratégiai döntések születtek, amelyek alapján a befektetőknek át kell gondolniuk az európai vállalatok jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket.

Egészen más lesz Európa

Németország és más Uniós tagállamok döntése arról, hogy növelik védelmi kiadásaikat a Bank of America becslése szerint például évente akár 150-200 milliárd dollárnyi plusz megrendelést is jelenthet a hadiipari cégeknek. Fontos új téma lett Európában az energetikai függetlenség megteremtése. Fájdalmas, hosszú és drága folyamat lesz a leválás az orosz gázról, különösen a német gazdaság számára, azonban most úgy tűnik, ez a döntés is megszületett Berlinben, ahol nem szeretnének még egyszer abba a helyzetbe kerülni, hogy az orosz gázcsapok elzárásával lehessen zsarolni őket. Ez azonban hosszútávú folyamat lesz, addig is az európai iparnak meg kell emésztenie azt, hogy a földgáz ára tartósabban is a koronavírus járványt megelőző szint több, mint hatszorosa lesz.

A háború hatására várhatóan meg fog erősödni az a folyamat, amely már a koronavírus járvány következtében megindult. A nagyobb európai multinacionális cégek igyekeznek majd ellátásbiztonsági okokból lerövidíteni ellátási láncaikat, így várhatóan sok, a világ másik részén tevékenykedő beszállítót igyekeznek majd uniós belüli beszállítókra cserélni.

A magas energiaárak azt is magukkal hozhatják, hogy a nagy energiaigényű iparágak vagy sokkal hatékonyabbá válnak, vagy egyszerűen kiárazódnak a piacról - vélik a bank elemzői.

S persze ami egyértelmű változás az Európai Gazdaságban, az az, hogy a háború nyomán elszabaduló energiaárak rátettek egy lapáttal a már amúgy is erős inflációs nyomásra. Bár az EKB kormányzótanácsa legutóbbi ülését követően igyekezett lehűteni a kamatemelési várakozásokat, azonban előbb utóbb a magasabb kamatok meg kell hogy érkezzenek a kontinensre is. Igaz, inkább utóbb, elemzők most az első európai kamatemelések várható időpontját decemberre teszik.