Egy évünk sincs és ránk szakad a drágulás

Az olajár a következő 12 hónapban újra elérheti a 60 dolláros hordónkénti árat, de az arany és az ezüst már a következő hónapokban megdrágulhat. A Citibank előrejelzései szerint a gyártás visszaállásával szinte minden ipari és nemesfémnél jelentős drágulásra lehet számítani, ez pedig idővel a fogyasztókat fogja elérni.

A jelenlegi 40 dolláros hordónkénti olajár a következő hónapokban 50 százalékkal emelkedhet, és egyéves távlatban a 60 dolláros szintre emelkedhet, aztán ott állandósulhat - mondta el Max Layton, a Citibank európai árupiaci részlegének vezetője a pénzintézet koronavírus-járvány okozta válságról szóló konferenciáján.

"Ami a kereslet visszatérését illeti, valószínűleg napi 95-100 millió hordóra növekszik a globális szükséglet az idei év negyedik negyedévének végére" - indokolta meg az elemző a várakozásaikat, hozzátéve, hogy a Citibank számításai szerint a jelenlegi termelési mennyiség nem lesz képes kielégíteni a piaci igényeket. Eközben viszont a finomítóknak a mostani alacsony árak mellett is folytatniuk kell a termelést, vagyis a vásárlói oldal már biztosított. "A legutóbbi BMI-adatok alapján úgy gondoljuk, hogy jó úton vagyunk a visszapattanáshoz" - mondta Layton, aki szerint a kínai termelési adatok biztatóak, felül is múlják a várakozásokat. Utóbbi hatás a réz áránál is látszik.

"Nem véletlenül hívják doktor réznek, a rézárfolyam az egyik legjobb indikátora a gazdaság állapotának. Most úgy látszik a keresletnövekedés alapján, hogy megindul a kilábalás" - magyarázta az előadásában. Az adatokról szólva elmondta, hogy 10 százalékos bővülés jelentkezett a keresleti oldalon, ami nagyjából egyezik azzal a szinttel, amit kínai gazdasági stimulustól vártak. A Citi várakozásai szerint 500 ezer tonnás többlet lehet a 21 millió tonnás kibocsátású fém piacán az idén, ami a válság kezdetén jósolt szintnél jóval kisebb.

A nemesfémekre érdemes figyelni

"Nem fog találkozni a kereslettel a helyreállás után a kínálat több nemesfémnél" - mondta Layton. A helyzetet a szakértő azzal magyarázta, hogy a koronavírus-járvány miatt a bányák nehézségekbe ütköztek fenntartani a termelésüket, miközben elmaradtak a kibocsátásnöveléshez szükséges beruházásaik, problémák adódtak a szállítással is. Úgy látja, hogy a palládium és a platina a legnagyobb ellátási visszaesést tapasztalja a 2008-as gazdasági válság óta. A szükséglet itt ráadásul lassabban is épül vissza, mert a két fémet főként az autók katalizátorainak gyártásakor használják fel, de a járműipar egyelőre a válság nagy vesztesének látszik. Vélhetően az okozza a mostani áremelkedést mindkét fém esetében, hogy az ipari termelés hamarabb újraindult, mint a bányászat.

Ugyanezt várja az ezüst piacán is, de itt az ipari igények mellett nagyon fontos felhajtóerő a befektetők menedékkeresése is. A Covid-19 okozta válság kezelése miatt az államok jóval nagyobb adósságmennyiséggel bírnak majd, mint a járvány kezdete előtti időszakban, valamint a tőke- és a kötvénypiacokon is nagyobb a volatilitás, ami kedvez a biztonságos eszközöknek, mint amilyen az ezüst is. Ugyanakkor az ipari igény is magas erre a fémre, így ezek együttes hatásaként a bank azzal számol, hogy a következő 6-12 hónapban 20 dollár lesz egy uncia réz. 2020 második felére akár a 22 dolláros kurzust is elérheti, vagyis magasabb szintet jeleznek előre, mint a 2016-os megugráskor.

Az arany történelmi kitörése jöhet

"A legnagyobb aranyár-növekedés 2009 és 2013 között történt, de a mostani várakozásaink alapján a következő év második felére azt várjuk, hogy az unciánkénti ár 2000 dollárra emelkedik. Ennek oka a globális gazdasági növekedés visszatérése, ami viszont a gyengébb dollárhoz, az alacsonyabb reálkamatlábakhoz és a magasabb inflációs várakozásoknak lesz köszönhető"- mondta el Max Layton a várakozásaikról.

Az arany iránti fokozott kereslet már most látszik: az alacsony kamatkörnyezet, a jegybankok eszközvásárlási programjai, valamint a süllyedő államkötvény-hozamok egyelőre mind kedvezőek az arany számára. A szakértő elmondta, hogy akár évekig is kitarthat a bikapiac az aranykereskedelemben, ami alapján az sem kizárt, hogy 2022-re már 2500 dolláros unciánkénti szintet érhet el a nemesfém ára.