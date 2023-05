A kamat legutóbb 2006 júniusától 2007 szeptemberéig állt 5,25 százalékon, amikor 4,75 százalékra csökkentették. A Fed 2022 márciusában vetett véget a gazdaságösztönző célú „zéró-közeli” kamatpolitikájának, amikor a 2020 márciusa óta érvényes 0,25 százalékról 25 bázisponttal 0,50 százalékra emelte az irányadó dollárkamatot.

A jelenlegi monetáris szigorító fázist az infláció visszaszorítása érdekében indította el a Fed.

A Fed a döntés indoklásában megállapítja, hogy a gazdaság szerény mértékben bővült az első negyedévben, de a munkahelyek száma erőteljesen növekedett az elmúlt hónapokban, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony maradt. Az infláció azonban továbbra is magas. Jerome Powell, a Fed elnöke szerint most már nyitott kérdés, hogy további emelésekre is lesz-e szükség egy olyan gazdaságban, amely még mindig magas inflációval küzd.

Fed: az amerikai bankrendszer stabil lábakon áll

Az amerikai bankrendszer szilárd és ellenállóképes a Fed megítélése szerint. A hitelfelvételi kondíciók szigorodása nehezen megbecsülhető mértékben lesz hatással a lakosság és a vállalkozások gazdasági aktivitására, a munkaerőfelvételre és az infláció alakulására.

A Fed monetáris döntéshozó testülete a nyíltpiaci bizottság (FOMC) elsősorban az inflációs kockázatok alakulására összpontosítja a figyelmét. A monetáris politika célja a maximális foglalkoztatás mellett az infláció leszorítása hosszabb távon a két százalékos cél közelébe.

A bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását, és készen áll a monetáris politikai irányvonalának szükség szerinti kiigazítására, amennyiben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a célok elérését.