Egymásnak esett az Aldi és a Lidl

Egyre élesebb a harc a két nagy német kiskereskedelmi cég között az amerikai piacon. Sajtóértesülések szerint az Aldi beperelte a Lidlt érzékeny üzleti titkok felhasználása miatt, amelyet szerintük egy volt alkalmazottuk adott át a versenytársnak.

A WirtschaftsWoche című német gazdasági lap értesülései szerint az Aldi beperelte a Lidl amerikai leányvállalatát érzékeny üzleti titkok elsajátítása miatt egy észak-karolinai kerületi bíróságon. A lap szerint a március elsején benyújtott keresetnek a bíróság egyelőre helyt adott, és ideiglenes intézkedéseket is foganatosított az ügyben.

A vádirat szerint egy ingatlangazdálkodással foglalkozó Aldi-menedzsert, aki részletesen ismerte a kereskedelmi lánc amerikai terjeszkedési stratégiáját a keresetben nem részletezett okokból tavaly márciusban elbocsátottak a kereskedelmi lánctól. A hölgy 2007 óta dolgozott a cégnek és kerületi vezetőből az Aldi Észak-Karolináért és Virginiáért felelős vezető ingatlangazdálkodási igazgatójává küzdötte fel magát és részt vett az Aldi agresszív terjeszkedési stratégiájának kidolgozásában is.

Az elbocsátáskor megegyezett a céggel hogy 9 hónapig nem vállal munkát versenytárs cégnél, illetve aláírt egy titoktartási nyilatkozatot is. Ezért az Aldi előre kifizette az erre az időszakra járó bérét (170 ezer dollárt) és ebben az időszakban még használhatta céges szolgálati autóját és mobiltelefonját is.

A ígéret elszállt?

Ennek ellenére a bírósági beadvány szerint erősen gyanítható, hogy már tavaly októberben részt vett az Aldi komoly versenytársának számító Lidl helyi ingatlanstratégiájának kidolgozásában, s ehhez olyan információkat is felhasznált, amelyekre vonatkozott a titoktartási nyilatkozata. Állítólag egy olyan térképet is felhasznált, amelyen részletesen be volt jelölve, hol kíván az Aldi a jövőben boltokat nyitni - írja a lap.

A beadvány szerint ráadásul e mellett egy volt aldis kollégáját is rávette, hogy érzékeny céginformációkat tulajdonítson el, amelyet a Lidl azonnal felhasznált. A beadvány szerint az említett munkavállaló ezért cserébe már állást is kapott a Lidlnél. Az Aldi úgy véli, hogy ezzel a teljes Egyesült Államokbeli üzleti és ingatlanstratégiája veszélybe került.

A lebukás

Az ügyről az első információkhoz az Aldi állítólag meglehetősen szokatlan módon jutott hozzá: a Lidl egyik nemrég elbocsátott munkavállalója hívta fel az Aldi vevőszolgálatát telefonon, s jegyzőkönyvbe mondta, hogy az említett ex-aldis ingatlanmenedzser egy munkatalálkozón megmutatta neki a szóban forgó térképet. Ő állítólag megütközött az indiszkréción, aminek hangot is adott, és szerinte ezért bocsátották el a Lidltől.

A Lidl hallgat

A WirtshcaftsWoche megkereste az ügyben a Lidl egyik szóvivőjét, aki annyit mondott, hogy folyamatban lévő jogi eljárásról nem kívánnak nyilatkozni.

Az Aldi cégcsoport a nemzetközi piacot már régóta felosztotta a konszernen belül, az Egyesült Államokban a Magyarországon is jelenlévő Aldi-Süd aktív, 1976 óta. Azon a piacon 1800 üzletük van, s 25 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak.

A Lidl 2017-ben jelent meg a WiWo szerint az Egyesült Államokban, eddig 66 üzletet nyitottak, a keleti parton azonban jelentős kezdeti nehézségekkel küzdenek az új piacon. Már az első évben meg kellett változtatniuk eredeti terveiket, mert nem tudták tartani az elképzelt ütemet, amely az első évben 100 üzlet megnyitásával számolt.

