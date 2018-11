Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egymilliárd eurós nyereséget vár az OTP

Várhatóan egy milliárd euró körül lesz az OTP-csoport idei egész éves nyeresége, mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója az MTI híre szerint

Az OTP elnök-vezérigazgatója elmondta: erre minden esély megvan, mert azokban az országokban, ahol az OTP csoport tevékenykedik, idén mindenütt gazdasági növekedés tapasztalható, Magyarországon kiemelkedően, mintegy 5 százalékkal bővülhet a gazdaság 2018-ban. A csoport idei első háromnegyed éves gyorsjelentése is alátámasztotta, hogy kiugró eredmény várható az idén, mondta Csányi Sándor.

Az OTP Bank évek óta vezető szerepet tölt be a banki innovációk terén, meglévő fejlesztéseik és a soron következő beruházásaik is ezt szolgálják. Az Árkád üzletközpontban kedden bemutatott új innovációs fiók készpénzmentes, teljesen új, digitális megoldásokat nyújt tabletekkel, okos ATM-ekkel felszerelve. A bank az ügyfelek ötleteit is várja, mivel ez a fiók mintául szolgál majd a bank új innovációs egységeinek létrehozásához.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!