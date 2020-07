Egyre durvább dolgok derülnek ki a német óriásbotrányról

Nem elég, hogy csődbe ment a németek egyik büszkeségének számító Wirecard, de úgy tűnik tőzsdei cég összeomlásáról bennfentesek szivárogtattak ki információkat a bejelentések előtt. Az ügyészségre került a bennfentes ügy.

A Handelsblatt című német gazdasági lap beszámolója szerint a német pénzügyi felügyelet, a Bafin bennfentes kereskedés gyanújáról értesítette az összeomlott tőzsdei óriáscég, a Wirecard ügyében már amúgy is vizsgálódó ügyészséget. A Bafin egyik szóvivője megerősítette a lap értesüléseit.

A feljelentés amiatt született, mert az egyik tőzsdei portál, a finanzen.net fórumán jóval a vizsgálatok eredményének napvilágra kerülése előtt az egyik felhasználó arról posztolt, hogy a Wirecard könyvvizsgálójának (Ernst & Young) június 18-án napvilágra kerülő jelentése nem lesz korlátozások nélküli. A poszt szerint a könyvvizsgáló arra a következtetésre kellett, hogy jusson, hogy a Wirecard vezetése nem tudott elegendő bizonyítékkal szolgálni arról, hogy bizonyos letéti számlákon biztosítékként meglévő összegek honnan származnak, s ezt az információt állítólag az egyik munkavállaló adta neki tovább.

A lap szerint a posztoló röviddel a hozzászólás beírása előtt hozta létre felhasználói profilját, gyakorlatilag megelőlegezte a vizsgálat várható eredményét. A portál munkatársai gyorsan törölték a posztot és a felhasználói fiókot is. A Wirecard vezetősége már tavasszal tudott a könyvvizsgálat során fellépő problémákról.

A müncheni államügyészség szóvivője ugyanakkor a beszámolók szerint mindössze azt erősítette meg, hogy nyomozás van folyamatban a cég elnöke, Markus Braun és több más gyanúsítottal szemben. Jan Marsaleket, a cég másik vezetőjét jelenleg is keresik a hatóságok. A bennfentes kereskedéssel kapcsolatos kérdésekre az ügyészség nem kívánt válaszolni.

Ugyanakkor a poszt akár egy egyszerű feltételezésből is kiindulhatott. Az ugyanis június 10-én jelent meg, azonban a Wirecardnál folyó vizsgálatról már jóval korábban beszámolt a pénzügyi sajtó. A Financial Times már több mint egy éve írt a cég gondjairól, maga a Handelsblatt is több cikket közölt tavasszal a témában.

Ha viszont valaki időben értesült a vizsgálat pontos eredményéről és időben short pozíciókat nyitott a vállalat részvényeire, az hatalmasat kaszálhatott rövid idő leforgása alatt. Június 17-én még 108 euró fölött cseréltek gazdát a DAX indextag Wirecard részvényei, a jelentés közzétételét követően azonban meredek zuhanásba kezdtek, s jelenleg kevesebb, mint 2 euró 50 centért lehet belőlük vásárolni.