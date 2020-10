Egyre nagyobb az idegesség Európában

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek szerdán, a befektetők egyre inkább aggódnak a koronavírus-járvány második hullámának várható következményei miatt - írja az MTI.

A londoni FTSE 100 index 0,58 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,12 százalékos mínuszban, míg a frankfurti DAX-index 0,07 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,25 százalékos, a madridi IBEX pedig 0,60 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,09 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,16 százalékkal esett, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,18 százalékkal csökkent.

A piacokat aggasztja, hogy gyors ütemben emelkedik az új koronavírussal megfertőződöttek száma Európa szerte, aminek következtében mind több országban vezetnek be szigorú, egyebek közt a mozgást korlátozó intézkedéseket a járvány fékezésére. Súlyos gondot jelent a betegség elleni hatásos védőoltás kifejlesztésében tapasztalható késlekedés, az AstraZeneca után a Johnson and Johnson is kénytelen volt leállítani a tesztelést a kísérletek utolsó szakaszában.

A befektetők nyugtalanok amiatt is, hogy Washingtonban egyre húzódik az újabb masszív gazdaságösztönző program elfogadása. Ráadásul továbbra se jött létre áttörés az Európai Unió és Nagy-Britannia közötti jövőbeni kereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalásokon, a december 31-i határidő pedig vészesen közelít.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején a Dow Jones ipari átlag 0,17 százalékos, az S&P 500-as index pedig 0,16 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,19 százalékos mínuszban állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.

A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,77 százalékos pluszban, 43,20 dolláron, a novemberi szállítású WTI pedig 1,99 százalékos nyereségben, 41,00 dolláron forgott kora este.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,99 százalékkal 1909,51 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 1,05 százalékkal 1914,60 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1762 dollárt adtak, 0,15 százalékkal erősödött az euró.