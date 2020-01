Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ekkora rombolást képes okozni a kínai járvány

Ha az eddigi járványok idején tapasztaltak vonalvezetőként tudnak szolgálni, akkor nem kell különösebben tartania a befektetőknek a kínai koronavírus járványtól. A szakértők szerint lehet, hogy a történelem ezúttal nem ismétli önmagát és a részvénypiacok kiszámíthatatlanul reagálnak az ismeretlenre.

Egyelőre nem kell a befektetőknek attól tartaniuk, hogy a kínai koronavírus-fertőzés eléri a Wall Street-et is, ettől esnének a részvényárfolyamok, és elromlik a jó tőzsdei hangulat, amely az elmúlt hónapokban volt jellemző. Legalábbis erre a következtetésre jutott a Marketwatch összefoglaló elemzése, amelyet a témával foglalkozó elemzők és a historikus adatok alapján állítottak össze.

Ez nem jelenti azt, hogy a befektetőknek ne kellene számolniuk a járvány kedvezőtlen mellékhatásaival, hiszen az minél nagyobb méreteket ölt, annál inkább alkalmas lehet arra, hogy hátrányosan befolyásolja a turizmust és közvetve a fogyasztói bizalmat is, először Kínában, de ez átterjedhet a világ többi részére is. A kínai hatóságok már most lezárták a tudósítások szerint a kínai Vuhan városát, eddig több mint 500 megbetegedésről érkezett hír és az 17 életet követelt.

A fertőzéseknek és a járványoknak van piaci hatásuk, növelik az általános kockázati szintet és akár halálosak is lehetnek. A külső sokkok alkalmasak arra, hogy megváltoztassák a gazdasági trendeket és hirtelen változásokat okozzanak a piaci hangulatban - írta elemzésében David Kotok, a Cumberland Advisors befektetési igazgatója.

Egyelőre nem rezdült meg a piac

Múlt péntek óta a csúcsa közelében tartózkodó S&P 500-as részvényindex egy alig 10 pontos sávban ingadozott, tehát esést nem, csak az eddigi emelkedés eladását lehetett tapasztalni az amerikai részvénypiacon. A kínai tőzsdék viszont ennél érzékenyebben reagáltak az elmúlt napokban, a Shanghai Composite Index veszteségei múlt péntekhez képest már elérték a 3 százalékot is. Azt, hogy az amerikai befektetőket is érdeklik a járvánnyal kapcsolatos hírek azért jól mutatja, hogy tegnap akkor fordultak le az árfolyamok, amikor hírek érkeztek arról, az első amerikai beteget regisztrálták az amerikai Seattleben.

Az eddig tapasztalt tőzsdei reakciók egyelőre összhangban vannak azzal, ahogy a részvénypiac korábban is reagált a hasonló járványok kitörésére. A Marketwatch a Dow Jones Market Data adatai alapján azt írja, hogy az S&P 500-as részvényindex 14,59 százalékkal tudott emelkedni 2003-ban az SARS (atípusos tüdőgyulladás)vírus okozta járvány kirobbanását követően, a következő 12 hónapban összesen 20,76 százalékot. Az SARS járvány a hivatalos WHO-adatok szerint annak idején összesen 8100 megbetegedést és 774 halálesetet okozott. A 2006-os ázsiai madárinfluenza (H5N1) kitörését követően fél éven belül 11,6 százalékkal emelkedett, egy évvel később 18,36 százalékkal állt magasabban az index.

Nem csak a Wall Street, de a világ többi részvénypiacának a szereplése is hasonló volt ezekben az időszakokban. A Charles Schwab nevű brókercég elemzése szerint a járványok kitörését követően az MSCI All Countires World Index átlagosan egy hónappal később 0,4, fél év elteltével 3,1, egy évvel később pedig 8,5 százalékkal járt magasabban.

Nem szabad lebecsülni

Ugyanakkor az elemzés szerint nem szabad lebecsülni a koronavírus negatív hatásait csak azért, mert a tőzsdeindexek eddig jól viselték a vele kapcsolatos híreket, s mert a korábbi járványok nem okoztak komoly esélyt. Jeffrey Kleintopt, a Charles Schwab vezető globális részvénystratégája szerint különösen aggasztó, hogy a kínai holdújévkor robbant ki a járvány, amikor hatalmas tömegeke kelnek útra Kínában. Ráadásul a részvénypiacok általában különösen érzékenyen képesek reagálni a negatív hírekre abban az állapotban, amelyben most vannak. Kleintop szerint a tőzsdén most nagyon fontos az áremelkedés momentuma, s ez alkalmas arra, hogy a negatív külső sokkok hatásait felerősítse.

Kína számára biztos, hogy nagyon rossz időpontban jönne egy járvány kitörése. A kínai gazdaság növekedése tavaly amúgy is 30 éve látott mélypontra, éves szinten 6,1 százalékra zuhant a múlt pénteken napvilágra került adatok szerint.

Felerősödhetnek a hatások

A közelgő Holdújévvel kapcsolatos ünnepségek nemcsak a vírus terjedését, de annak negatív gazdasági hatásait is felerősíthetik - mondta Jay Bryson, a Wells Fargo Securities szakértője.

A turisztikai ágazatban érintett részvényeket mindenesetre már meglegyintette a válság szele egy kicsit, a Priceline.com anyavállalata, a Booking Holgins Inc. részvényei ezen a héten eddig 2,6 százalékot estek, az Expedia Group 1,6, a Tripadvisor 2,2 százalékkal értékelődött le. Az esetleges utazási korlátozásokat közvetlenebbül érző légitársaságok ennél is nagyobbat kaptak, a United Airlines 7,1, a Delta 3,9, az American Airlines 3,8 százalékkal esett. A mai kereskedésben a délelőtt folyamán a Wizz Air 1, a Ryanair 1,7, az Easyjet 3,2 százalékkal lett olcsóbb.

Az összefoglaló szerint az, hogy a járványnak milyen hatása lesz majd a részvénypiacra, több dolog függvénye. Ha az SARS járvány idején tapasztaltakból indulunk ki, akkor csak ideiglenes negatív hatásokkal kell számolni - vélik a Wells Fargo elemzői. Az összefoglaló ezzel kapcsolatban idézi a Fidelity Investments egy, még a 2006-os járvány idején kiadott anyagát. E szerint nem lehet semmilyen fix következtetést levonni a járványok korábbi, részvénypiacra gyakorolt hatásából arra nézve, hogy a jelenlegi hogyan fogja majd azokat befolyásolni. A tőzsde hajlamos előrejelezhetetlenül reagálni az ismeretlenre, s ezeket az eseményeket nem lehet minden mástól, különösen nem az őket megelőző piaci körülményektől függetlenül vizsgálni.

