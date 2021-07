Az ANY Biztonsági Nyomda eladja bolgár leányvállalatának 50 százalékos tulajdonrészét - jelentette be a cég a tőzsde honlapján. A társaság már alá is írta az erről szóló szerződést, amelynek értelmében megválik a Direct Services o.o.d. társaságban lévő 50 százalékos pakettjétől.

Az értékesítési szerződés vételára két millió euró. A tranzakció lezárásának feltétele a bolgár hatóságok tulajdonosváltási bejegyzése, ami várhatóan 2021. július végéig megtörténik.

A cég a nap egyik nyertesévé vált a bejelentés után a tőzsdén, 2,5 százalékot emelkedett az árfolyama.