Eladja egyik leányát az OTP

Az OTP Bank horvát leánybankja értékesíti biztosító társaságát. A vásárló ezúttal is a Groupama.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy az OTP Bank horvát leánybankja, az OTP banka d.d. adásvételi szerződést írt alá a horvát OTP Osiguranje d.d. biztosító társaságban fennálló 100 százalékos részesedésének értékesítéséről a Groupama Biztosító Zrt. részére.

A tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2021 első félévében kerülhet sor, a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében.

Hasonló tranzakció ment végbe az OTP más leányainál is a korábbi években. Az OTP Garancia biztosító 2008-as megvásárlása után a francia Groupama vásárolta meg tavaly a bolgár leánybankhoz került életbiztosítót is. Az OTP ott az Expressbank megvásárlása során jutott hozzá egy biztosítóhoz is, amelyet nem sokkal később eladott az ottani Groupamának.