Eladja magyar kötvényeit a norvég olajalap

Több feltörekvő piacról is teljesen kivonul a norvég állami olajalap - jelentették be pénteken. A majdnem ezermilliárd dolláros vagyont kezelő alap többek között Magyarországot is kiveszi befektetései közül - adta hírül a Portfolio.

A norvég állami olajalapnak már 310 milliárd dollár, teljes vagyonának harmada volt kötvényekben, ezért lépett közbe a pénzügyminisztérium, amely utasította, hogy építse le néhány feltörekvő piaci portfólióját - olvasható a portálon.

A lépésre reagálva az alap tíz országot kivesz a benchmarkjából, Magyarország mellett Lengyelországban, Csehországban, Chilében, Izraelben, Malajziában, Mexikóban, Oroszországban, Dél-Koreában és Thaiföldön sem terveznek befektetni.

Ez nem jelenti azt, hogy a fenti országokat eleve kizárják, hiszen bármikor vehetnek az eszközeikből, ha jó lehetőséget látnak, de azzal, hogy a benchmarkból kikerülnek, nem kötelező tartani ezekből az eszközökből - jegyezte meg cikkében a Portfolio.

A magyar piacon - a legfrissebb portfóliójelentés szerint - 2018 végén azonban már csak 22,8 millió dollár (mintegy 6,5 milliárd forint) volt az alap pozíciója kötvényekben. Az elmúlt években volt példa ennél nagyobb piaci súlyra is, 2013-ban és 2014-ben a 300 millió dollárt is meghaladta a magyar portfóliójuk.

