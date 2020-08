Elérte a nyár Budapestet

Júliusban a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) indexe, a BUX értéke 35 818 pontról 34 692 pontra csökkent, elsősorban a Mol és OTP gyengülése miatt, azonban egy, az indexben kisebb súlyú papír, a CIG Pannónia közel megduplázta árfolyamát - közölte a BÉT kedden az MTI-vel.

Júliusban az azonnali részvénypiac 184 milliárd forintos forgalmat ért el, ami "nyáriasnak" számít, a napi átlagos forgalom 8 milliárd forint lett. A nemzetközi részvénypiacokon március végén indult emelkedés júliusban is folytatódott, bár mérsékeltebb ütemben, mint a korábbi hónapokban. A Nasdaq Composite el is érte újabb történelmi csúcsát. A befektetőket a járvány nem zavarja, a gazdaság mindenhol működik, és nagyok a remények a fejlesztés alatt álló védőoltásokkal kapcsolatban is. Jelentős eszközvásárlási programok zajlanak, amelyek a likviditást nagymértékben növelik, ez különösen az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed esetében ölt igen komoly méreteket. A befektetők új kedvence az arany, amely kilenc év után meghaladta akkori legmagasabb értékét, 1910 dollárt, és új történelmi csúcsra emelkedett.

A Budapesti Értéktőzsdén a vezető részvények gyengültek, közben a CIG Pannónia 175-ről 344 forintra, vagyis közel a duplájára emelkedett, egyben a negyedik legnagyobb forgalmú papír lett.

A Mol árfolyama 7,6 százalékkal, 1858-ról 1717 forintig csökkent júliusban, 29,6 milliárd forintos forgalmat ért el. Az OTP-részvények ára 5,7 százalékkal került lejjebb és végül 10 390 forinton zárt. A piaci forgalom közel felét, 56,3 százalékát adta a bankpapír, 103,8 milliárd forintos kerekedési értékkel.

A Richter egy hónap végi nagy hajrának köszönhetően 3,9 százalékkal feljebb került, 6520-ról 6775 forintra változott az ára, a forgalma 31,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 2,9 milliárd forintos forgalma ezúttal csak az 5. helyre volt elég, ami még az előző havi részvény-visszavásárlási aukció hatása lehet. A papír árfolyama 3,7 százalékot esett a hónapban, 368 forintra.

A brókercégek közül az Erste került az élre 92,1 milliárdos duplikált forgalommal, ami az összforgalom 25 százalékát tette ki. Második helyezett lett a Wood 85 milliárdos forgalommal, a harmadik helyen a Concorde végzett 72,5 milliárddal - közölte a Budapesti Értéktőzsde.