Elérték Budapestet a nyugatról jövő sötét fellegek

Délelőtt még emelkedtek az árfolyamok, délután már esett a tőzsde. Joe Biden sem tudta felvidítani a hangulatot.

A délelőtti parádés hangulat délutánra elromlott a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX index 0,8 százalékos mínuszba került, a nagypapírok estek. A Richter, amely délelőtt még jó hírekről számolt be az Esmya kapcsán, délután már csaknem 0,9 százalékos mínuszban állt, az OTP árfolyama is csökkent, a Mol masszív, 1,6 százalék körüli mínuszban jár. A forgalom közepes, kora délután 6 milliárd forint fölött volt.

Bár Joe Biden beiktatásra váró amerikai elnök a várakozásoknál is nagyobb csomagot és igencsak komoly támogatásokat jelentett be, negatív a hangulat a börzéken - írja elemzésében az Erste Befektetési Zrt. Ebben szerepet játszhat az is, hogy Németországban további szigorításokat vezetnének be.

Biden további 1,9 ezermilliárd dollárt pumpálna az amerikai gazdaságba. A méretes csomag további 1400 dollárt küldene az állampolgároknak, a heti 300 dolláros rendkívüli munkanélküli támogatás 400 dollárra emelkedne, és szeptemberig lenne elérhető. A kilakoltatási moratóriumot szintén szeptember végéig hosszabbítanák meg. A gyerekek utáni adójóváírás több mint 1000 dollárral emelkedne az idei évben, a helyi önkormányzatok 350 milliárd dolláros, az iskolák 130 milliárdos, az országos oltási kampány pedig 160 milliárd dolláros támogatásban részesülne. Végezetül a minimálbér óránként 15 dollárra emelkedne.