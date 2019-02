Elértük a kritikus szintet - minden rosszabbra fordulhat

Hatalmas emelkedést produkáltak az amerikai részvények az év eddig eltelt időszakában, azonban mostani kritikus szintre ért árfolyamuk. Ha tavaly ősszel valóban egy hosszú medvepiac indult el, akkor nagyjából innen kéne lefordulniuk a vezető részvényindexeknek.

Ha valaki karácsonykor vásárolt volna be a vezető amerikai részvényekből, akkor alig két hónap leforgása alatt ritkán látott mértékű, 20 százalékos nyereséget tehetett volna zsebre, legalábbis elméletben. Az ősz elején elindult és december 24-ig kitartó masszív eladási hullámban az S&P 500-as részvényindex árfolyamesésének mértéke épphogy átlépte a lélektaninak számító 20 százalékos értéket, ezzel a "hivatalos" nyelvhasználat szerint is medvepiac alakult ki az amerikai tőzsdéken.

A mélypont utáni megpattanás mértéke egyelőre nem meglepő, az ilyen medvepiacokra jellemző nagy eladási hullámokat sokszor természetes és intenzív áremelkedés követi, persze erre is megvan a tőzsdei szólás, amely szerint "a döglött macska is nagyot ugrik, ha elég magasról dobják le". A nagy kérdés, amelyet most vélhetően minden tőzsdei befektetésekkel foglalkozó szakember feltesz magának, hogy a mostani áremelkedés vajon csak egy medvepiaci rally-e, azaz hamarosan az eső trend újbóli visszatértére kell-e számítani, vagy pedig egy újabb bikapiac előszele és az őszi áresés - ha elérte is a 20 százalékos mértéket - csak egy korrekció volt-e az évek óta tartó lejtmenetben. Nos, ez hamarosan eldőlhet, s az a rossz hír, hogy a technikai elemzés hüvelykujjszabályai szerint elvileg a pesszimistább forgatókönyvnek nagyobb az esélye.

A jó hír az, hogy ritkán adódik olyan helyzet, amikor két technikai elmélet alapján is fordulópont közelébe érkezik a részvénypiac viszonylag egyértelműen jelezheti, hogy hogyan tovább, most viszont erre adódik példa.

Az egyik alapvető technikai eszköz, a csúcsok és mélypontok elhelyezkedése. A tavaly év végi áreséssel és annak leginkább utolsó körével ugyanis 2800 pont magasságában az S&P 500-as index egy elég egyértelmű legális csúcsot alakított ki. Megfelel minden kritériumnak, volt előtte legális mélypont a grafikonon (olyan mélypont, amelyet követően három napig a mélypont napján bejárt ártartományon kívül volt az index értéke), s új mélyebb mélypontra zuhant az S&P 500-as index értéke. Ezzel kialakult a csökkenő mélypontok és csúcsok sorozata az index grafikonján, amelyet más néven csökkenő trendnek neveznek.

Ez azt is jelenti, hogy ha a 2800 pontot kevésbé szigorú mércével 3, szigorúbban 5 százalékkal áttörné az S&P500-as index, akkor megszakadna a negatív sorozat, ismét az emelkedő trend kialakulásáról lehetne beszélni és el lehetne temetni a medvét (ez praktikusan 2886, illetve 2940 pontot jelentene). Ha viszont innen lefordul az index, akkor a hüvelykujjszabályok szerint - amely azt mondja a trend addig érvényben van, amíg meg nem fordul - újabb, a decemberinél is alacsonyabb mélypontok kialakulására lehet számítani az index grafikonján.

A másik fontos fejlemény az index grafikonján, az a lassan túlvett állapotra jellemző értékeket felvevő oszcillátorok. A 30 napos RSI az elmúlt két hónap heves áremelkedése hatására már az 58-as értéket súrolja. Ha innen további emelkedés jönne, ami kivinné a mutató a 60-as érték fölé, akkor nagy valószínűséggel a bikapiac visszatéréséről lehetne beszélni. Medvepiacokon ugyanis nem szokott ilyen típusú "mega-túlvettség" kialakulni, ez a bikapiacok jellemzője. Az elmúlt két évtizedben nem is volt olyan, hogy medvepiaci rallyban 60-as érték fölé lengett volna ki a mutató (októberben egyébként ez a mutató sikeresen jelezte, hogy további áresések következnek).

Összefoglalva tehát az elmúlt két hónap emelkedésével az S&P 500-as index olyan árszintre érkezett, akkora lendülettel, ahonnan már nem nagyon van tovább hely felfelé egy medvepiaci rallyban. Ezért jó eséllyel itt az árfolyamok lefordulására lehet számítani. Ha mégis kitartana a felfelé menet, akkor viszont komoly pozitív trendfordulóról beszélhetünk.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!