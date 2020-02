Elfogy az amerikai pénz, eljöhet Európa ideje

Idén jelentősen visszaeshet az amerikai vállalatok sajátrészvény-vásárlási rohama, ezért inkább az európai és a feltörekvő országok tőzsdéin lehet jobb befektetni - vélik a Reiffeisen Bank elemzői. Sokéves trend törhet meg ezzel.

Évek óta felülteljesíti az amerikai részvénypiac a világ többi tőzsdéjét, legyenek azok a fejlett országok részvénypiacai vagy a feltörekvő gazdaságok tőzsdéi. Ennek azonban idén vége szakadhat - vélik friss elemzésükben a Raiffeisen Bank elemzői.

Az osztrák pénzintézet szakértői szerint ennek oka, hogy jelentősen gyengülhet 2020-ban az az erő, amely eddig komolyan felfelé hajtotta az amerikai vállalatok részvényárfolyamait, mégpedig a sajátrészvény-visszavásárlások. Úgy becslik, hogy a 2018 negyedik negyedévben elért éves szinten számított 892 milliárd dollárnyi összeggel, amit az amerikai tőzsdei cégek saját részvényeik megvásárlására költöttek, a folyamat tetőzött, s ez jövőre éves szinten már 600 milliárd dollár alá csúszhat.

A bank elemzői szerint a befektetők általában jelentősen alulbecslik a sajátrészvény-vásárlások árfelhajtó hatását, pedig nem kéne. 2009 óta az amerikai S&P 500-as részvényindexben szereplő cégek összesen az index kapitalizációja 20 százalékának megfelelő összeget költöttek el saját részvényeik megvásárlására. Ezt több tényező együttállása is támogatta. Egyrészt a válság után jelentősen lecsökkent kamatkörnyezet, amely vonzóvá teszi a cégek számára az idegen forrásokból való finanszírozást, a tőkeszerkezet ilyen irányú átalakításának az egyik eszköze a sajátrészvény-vásárlás. Másrészt a Trump által bevezetett adóreform is támogatta azt, hogy a nemzetközi szinten is jelentős amerikai cégek külföldön tárolt készpénzvagyonuk jelentős részét hazavigyék és azt szintén saját részvényeik vásárlásra költhessék. Ezen egyszeri hatások azonban szép lassan kifulladhatnak.

A sajátrészvények-vásárlása egyébként érthető magyarázattal szolgálhat arra is, hogy miért nyújt jobb teljesítményt az amerikai részvénypiac például az európaihoz képest, annak ellenére, hogy az európai részvények olcsóbbnak tekinthetők. Önmagában ugyanis ha csak az osztalékhozamot nézzük, akkor ez az európai részvényeknél magasabb, így elvileg ezek felértékelődése lenne indokolt. Azonban ha ehhez hozzáadjuk azt az arányt is, amennyit az amerikai cégek megvesznek évente saját részvényeikből, akkor a mostani árazás mellett ez a különbség eltűnik, sőt, előnybe kerülnek az amerikai papírok.

Az index cégei által végrehajtott visszavásárlások 50 százalékáért egyébként 20 cég volt a felelős. A Raiffeisennél úgy látják, hogy mivel ez a visszavásárlási hullám tetőzött, kifutottak az egyszeri hatások, ezért idén az lesz várható, hogy az árazási különbség miatt az európai és a feltörekvő piaci részvények jobban fognak majd teljesíteni az amerikaiaknál.

Nem az osztrák bank elemzői az elsők, akik a sajátrészvény-visszavásárlások várható csökkenésére és annak negatív hatásaira felhívták a befektetők figyelmét. A Goldman Sachs szakértői már decemberben figyelmeztettek, ők azonban a Raiffeisennél kisebb mértékű, mintegy 5 százalékos csökkenéssel számoltak az idei évre vonatkozóan.