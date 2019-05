Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elfogyott a lakosság kedvenc állampapírja

Nagyon gyorsan fogy a nemzeti kötvény kibocsátása előtti napokban is a PMÁP. Az ÁKK rábocsátott még 20 milliárdot a korábbi 200 milliárdra.

A jövő hétre már nem hirdetett meg új sorozatot Féléves Magyar Állampapírból (FMÁP) az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Ez nem meglepő, hiszen egy háttérbeszélgetésen már elhangzott, hogy a legrövidebb futamidejű lakossági állampapír megszűnik.

Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) azonban továbbra is kapható, a jövő hétre is meghirdetett belőle az ÁKK 46,5 milliárd forintnyit. Nem csak az FMÁP, de több más lakossági állampapír is megszűnik a jövő hét végén. Csütörtökig lehet még vásárolnia Bónusz Magyar Állampapírt és Féléves Magyar Állampapírt.

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), amely mostanában a legnépszerűbb állampapír volt, az ÁKK állítása szerint nem szűnik meg, bár a jelenlegi sorozatok értékesítését lezárják, helyettük újat indulnak majd immár kamatadó nélkül. Az ötéves PMÁP olyan népszerű, hogy szerdán az ÁKK-nak meg kellett emelnie az értékesítendő mennyiséget, az eredetileg 100 milliárd forintos, majd 200 milliárd forintosra növelt volument 220 milliárdra növelte az államadósság-kezelő.

Tájékoztatás



