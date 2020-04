Elfogytak az aranykészletek, akkora a pánik

Olyan szinten megnőtt az arany iránti kereslet a világon, hogy elfogytak a fizikai aranykészletek. A készletek miatti rohamra áremelkedéssel reagált a piac, de Svájc után már Kanada is kapitulált. Viszont a Magyar Nemzeti Bank most nagyot nyerhetett.

Az elmúlt hetekben más befektetési termékekhez hasonlóan az arany ára is nagyon erősen ingadozott, most azonban a hét elején hét éve nem látott magasságba emelkedett. Most azonban az elmúlt 1,5-2 hétben erős emelkedésben van a válság miatti félelmeknek köszönhetően. Míg március 20-án a határidős piacokon 1484 dollár volt az unciánkénti árfolyam, addig 1736 dollárra ugrott ez mostanra, a drágulást egyre jobban táplálja, hogy egyszerre rohamoznak a hagyományos medenék befektetésért.

A roham akkora volt, hogy az 1856 óta aranyban is utazó Credit Suisse például közölte vevőivel, hogy elfogytak kiskereskedelmi fizikai arany készletei. A bankárok magán jeteket bérelnek és katonai szállítókat győzködnek arról, hogy segítsenek a megvásárolt aranyrudakat hazaszállítani - írja a Növekedés.hu összefoglalójában, amely szerint a Wall Street bankárai Kanadától kértek segítséget, de az állami Royal Canadian Mint jelezte, hogy a járvány miatt korlátozott létszám dolgozik, csak egyféle aranyrudat gyártanak és nehézségeket okoz a megrendelések kielégítése. A fizikai aranykészletek lényegében tehát elfogytak, ha valaki új tömböket venne.

A már legyártottak szállítása Londonból pedig nagyon megdrágult: általában egy uncia arany szállítási költsége 20 cent körül van, nagyjából további 20 cent, hogy olyan súlyúra formázzák a rudakat, amely megfelel a New York-i szabványoknak, erre tevődik még 10 cent pénzügyi költség. (A londoni szabvány szerinti aranyrudak 400 unciásak, az amerikai tőzsdei kontraktusok viszont 100 unciás rudakra vonatkoznak.) Most az elszállításon a két központ között 5 tonna esetében egy bank durván 80 ezer dollárt keres. A járvány által fűtött piacon azonban ez 3-4 szeresére emelkedett, de vannak hírek arról is, hogy egy 5 tonnás szállítmányon 11 millió dollárt keresett egy pénzintézet.

A márciusi áremelkedést lekövette a raktárkészletek bővülése is: március 23. óta több mint 6 millió uncia aranyat szállítottak a Comex raktáraiba. Ez még elmarad egyékbént a 16 millió unciától, ami 2002 óta a legmagasabb szint.

A portál hozzáteszi: a Goldman Sachs előrejelzése szerint a "félelem által hajtott befektetői érdeklődés" nyomán a jegyzések egészen 1800 dollárig is felszaladhatnak.

Az MNB nagyot nyerhetett

Az MNB a tavalyi év eredményének döntő részét, 250 milliárd forintot fizetett be osztalékként tulajdonosának, a magyar államnak. A nyereség meghatározó része, csaknem 230 milliárd forint az árfolyamnyereségből származott, ezen belül is az aranyon befektetéseken elért nyereség csaknem 140 milliárd forint volt. Most ez még tovább ugorhat a drágulás közepette.