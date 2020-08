Elindult a drágulás, amitől feltámad a gazdaság

Több mint két év után először drágult 3 dollár fölé egy font réz ára. A drágulás már jelzi, hogy a gyártás és termelés megindult, ami egyet jelenthet azzal, hogy a gazdasági felpattanás is erőteljes lesz. Egy szépséghiba azért van.

Legyen szó mikroelektronikáról, okostelefonokról, ingatlanépítésekről vagy járműgyártásról, a rézre valamilyen formában szükség van ezek termeléséhez. A széles felhasználási kör miatt - vagyis hogy akárhol is legyen az ember, tőle legfeljebb másfél méterre van egy olyan eszköz, amely tartalmaz rezet - az ipari fém árfolyama jól előrejelzi, hogy milyen folyamatokkal érdemes számolni a világgazdaságban.

Az elmúlt hetekben a réz árfolyama folyamatosan emelkedett a nemzetközi piacokon, ami azt mutatja, hogy a vártnál jobban nő a kereslet a fém iránt. Úgy meglódult a termelés, hogy a meglévő készletekre akkora a verseny, hogy egymásra kell licitálnia a felvásárlóknak. A szerdai, szeptemberi lejáratú határidős szerződéseknél két éve nem látott szintre drágult a réz: 3,023 dolláron kereskedtek vele.

Kína már vásárol

Az egyik oka az elmúlt hónap 1,6 százalékos drágulásának, hogy Kínában az ipari aktivitás felgyorsult. Az ázsiai gazdaság a globális rézfogyasztás feléért felel, és mivel innen terjedt el a koronavírus-járvány az egész világon, összességében optimizmusra adhat okot, hogy a korlátozásokat legelőször bevezető Kínában a termelés már a normálishoz közeli szintre került. Ugyanakkor a többi áru, például az olaj iránti kereslet gyengül, mivel a világjárvány lefékezi az USA-ban és Európában a növekedést.

"Úgy tűnik, hogy a fémek iránti kereslet egyre jobban nő, figyelembe véve a globális gyártás fellendülését" - mondta a WSJ-nek Edward Meir, az ED&F Man Capital Markets árupiacokkal tanácsadója.

Viszont van egy másik ok is a drágulás mögött: az elmúlt években rendre elmaradtak a rézbányák fejlesztései a legnagyobb szereplőknél. A Rio Tinto bányászati cég pedig azt is jelezte a múlt héten, hogy egy utah-i kohót le kellett állítania egy meghibásodás miatt, amit két hónapon belül tudnak csak kijavítani. Emiatt az ellátási oldalon is hiány van, ami árnyalja a mostani rézdrágulás és a gazdasági feltámadás képét. Azonban a trend jól látszik: három hónap alatt 25 százalékkal drágult az ipari fém ára, vagyis a bányaleálláson túl is erős a kereslet a piacokon.

Várhatóan további áremelkedés jön a piacokon: ha Európa és az Egyesült Államok is intenzívebb termelésbe kezd, akkor még tovább nőhet a kereslet. Eközben viszont az ellátást nehezíti az is, hogy az olyan nagy kitermelő országokban, mint Chile, munkaügyi viták lassítják a kitermelést.

Kérdés, mit mozogtak a spekulánsok

Néhány elemző ugyanakkor attól tart, hogy a közelmúltbeli felfutás nem fedi a valós piaci körülményeket: sok spekuláns lendületet adott a fém áremelkedésének egyszerűen azért, mert az utóbbi időben emelkedett az árfolyam, és csak felültek a trendre. A pesszimistább szakértők ezért attól félnek, hogy az eszközök párhuzamosan esnek majd, ha a kereskedési feltételek megváltoznak.

Szemben az ő félelmeikkel, az biztató jel, hogy a befektetők kedvenc menedékei, a nemes fémek ára esni kezdett. Az aranynál a decemberi szállítású határidős ügyletek ára 2,1 százalékkal, 1970,30 dollárra csökkentek. Ez azért mutathat trendfordulást, mert a hónap elején rekord 2070 dolláron álltak a szerződésértékek. Ez alapján a vártnál erősebb gazdasági fellendülés csökkenti az aranykeresletet.