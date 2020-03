Elkapkodták a magyarok a BÁV aranyát

A veszélyhelyzet kihirdetése óta olyan mértékben megugrott a hazai kereslet a befektetési aranytömbök iránt, hogy alig több mint egy hét alatt a BÁV teljes rendelkezésre álló készletét felvásárolták - adta hírül a cég.

Volt olyan ügyfél, aki a napokban 2 kilogramm arannyal távozott az egyik üzletből. A világ több országa átmenetileg kifogyott a befektetési célú aranyból. Újabb készlet érkezéséig a hazai kis- és nagybefektetők figyelme az aranyékszerek és arany fizetőeszközök felé fordult a BÁV Zrt. jelenleg is nyitva tartó boltjaiban.

A Napi.hu hétfőn írt arról, hogy egyre nagyobb hiány mutatkozik a fizikai aranyból, aranyrudakból, a szokásos ellátási csatornák pedig akadoznak az aranypiaci kereskedők beszámolói alapján. Az üzletágban érintett egyik cég szerint a vásárlási láz hasonló ahhoz, amit a járvány korábbi szakaszában a vécépapírnál lehetett tapasztalni.

A jelek szerint ez nincs máshogy a magyar piacon sem. A magyarországi viszonyokra jellemző, hogy a BÁV-nál már 2019-ben 60 százalékkal növekedett a befektetési aranyforgalom. Az év eleji amerikai-iráni konfliktus hatására januárban ismét élénkült a vásárlási kedv, azonban a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetésével szó szerint megrohamozták az üzleteket. Ráadásul ezzel egyidőben az addig folyamatosan emelkedő aranyárfolyam - a nemzetközi tőzsdei pánik hatására - átmenetileg zuhanásba kezdett, majd a Fed bejelentései után ismét drágult. A veszélyhelyzet elrendelése után eltelt alig több mint egy hét alatt a teljes befektetésiarany-készletet, azaz több mint 20 kilogramm aranyat adtak el a BÁV üzleteiben.

Egyetlen nap alatt a BÁV-nál több aranytömböt vásároltak, mint korábban egy hónap alatt. A vásárlási rohamra jellemző, hogy volt olyan nap, amikor a teljes készlet 65 százalékát értékesítettük - mondta Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója.

A vásárlók a kisebb, 5 grammos kiszerelést keresték először, egyrészt mert az aranytömböt az utóbbi időben a kisbefektetők is megtalálták, másrészt a kisebb kiszerelések eladásával, pénzügyi probléma esetén, egyszerűbb a kívánt mennyiségű pénz felszabadítása.

Nem ritka, hogy valaki egyszerre 20-25 darabot vásárolt az 5 grammos aranytömbből. De volt olyan ügyfél, aki 20 db 100 grammos aranytömbbel távozott, ő az összesen 2 kilogrammnyi aranyért mintegy 33 millió forintot fizetett.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt napokban a BÁV teljes aranytömbkészletét felvásárolták. Jellemzően ezen a héten már csak a korábbi, kifizetett megrendeléseket teljesítik az üzletek. A világ más országaiban is kifogytak a befektetési aranyból. A BÁV aranytömbjeit az olasz székhelyű, de svájci Argor-Herasus készíti. Ezek a 999,9 ezrelékes aranytömbök a legmagasabb, "good delivery" minősítéssel rendelkeznek. A kialakult helyzetre való tekintettel a jelentős aranytartalékokkal rendelkező BÁV más gyártókkal is felvette a kapcsolatot a készlet pótlására, ezek beszerzése folyamatban van.

A készletcsökkenéssel párhuzamosan megfigyelhető az aranyékszerek és arany fizetőeszközök iránti kereslet növekedése is. Azok az alacsonyabb jövedelmű ügyfelek is vásárlásba kezdtek, akik már korábban is értékmegőrzőként tekintettek az aranyékszerekre. Ezt mutatja a zálogékszer fiókok forgalmának erősödése is - tette hozzá Kovács Ádám. A műtárgygalériákban az ezüsttárgyak iránti kereslet is élénkült.