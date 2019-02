Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztő bűntettre derült fény a világ legértékesebb cégénél

Az amerikai értékpapírpiaci felügyelet bennfentes kereskedéssel vádolta meg az Apple egyik vezető igazgatóját. Pont azt, aki azért volt felelős, hogy a cég alkalmazottai nehogy bennfentes kereskedési ügyekbe keveredjenek.

Meglehetősen ironikus bennfentes kereskedési botrány kezd kiteljesedni a világ egyik vezető technológiai vállalatánál, az Apple-nél. Sajtóértesülések szerint ugyanis az amerikai értékpapírpiaci felügyelet, a SEC nyomozói azzal vádolják a vállalat egyik vezető jogászát, aki egyébként igazgatói posztot is betölt a cégnél, hogy az összes lehetséges bennfentes kereskedést tiltó szabályt megszegve egy nappal azelőtt adott el 10 millió dollár értékben Apple-részvényeket, hogy a cég beszámolt volna várakozásoktól jócskán elmaradó negyedéves eredményeiről.

Ez szigorúan tilos, hiszen a gyorsjelentést megelőző hetek a bennfentes személyeknek szigorú tilalmi időszaknak minősülnek a vállalat részvényeinek kereskedése szempontjából. Ráadásul Gene Levoff, aki tavaly szeptemberig a cég vállalati jogi igazgatója és szenior vállalati titkára volt, pontosan tisztában kellett lennie az eladások problémás voltával.

Levoff 2008 óta tagja az Apple közzétételi bizottságának, s mint ilyen, nagyjából két héttel a befektetőknek történő közzétételek előtt megkapta az Apple negyedéves gyorsjelentésének fontosabb adatait és a fontosabb bejelentéseket.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium vádja szerint a 2011 és 2016 között rendszeresen hasonló módon végrehajtott részvény adásvételekkel Lenoff összesen 227 ezer dollárnyi nyereségre tett szert és mintegy 377 ezer dollárnyi potenciális veszteséget került el sikeresen. A cselekményért a minisztérium szerint 20 évig terjedő börtönbüntetés, illetve 5 millió dollárig terjedő pénzbüntetés is kiszabható.

Az Igazságügyi Minisztériumtól függetlenül a SEC egy magánvádas eljárást is kezdeményezett a bennfentes kereskedés ügyében. Ennek azért is van jelentősége, mert a minisztérium a saját indítványában nem nevezi nevén a szóban forgó vállalatot, a Financial Times tudósítása szerint egy globális technológiai vállalatról szólnak, amelynek székhelye a kaliforniai Cupertoban van. A SEC viszont megteszi ezt, az ő beadványukból kiderül, hogy egyértelműen az Apple-ről van szó.

Az egyik konkrét esetben Levoff 2015 júliusában arról kapott adatokat, hogy az iPhone eladások az adott negyedévben alulmúlják majd az elemzői várakozásokban szereplő értéket. Erre adott el 10 millió dollár értékben részvényeket nem sokkal azelőtt, hogy az információt nyilvánosságra hozták. A bejelentés hatására az Apple-részvények árfolyama egy nap alatt 4 százalékot esett.



Egy másik esetben, 2011 áprilisában Levoff egymillió dollárt értében vett Apple-részvényeket, nagyjából egy héttel azelőtt, hogy a társaság várakozásokat meghaladó első negyedéves számokat tett volna közzé. Mindezt egy olyan gyorsjelentésben, amelyet Tim Cook vezérigazgató úgy kommentált, hogy a cég teljes fordulatszámon pörög. A bejelentés után megugrott a részvények árfolyama, Levoff 60 ezer dollárnyi profitot bezsebelve túl is adott részvényein. Levoff, ha igazak a vádak, ráadásul nem volt híján humorérzéknek sem. Két nappal a részvények eladási után ugyanis e-mailben emlékeztette az Apple más alkalmazottait, hogy két nap múlva jár majd le a tilalmi időszak, s csak ezt követően üzletelhetnek Apple-részvényekkel.

Az ügy után az FBI-nyomozás anyaga szerint Levoff vérszemet kapott, a következő, 2011 júliusi gyorsjelentés közzététele előtt - amelyet Tim Cook vezérigazgató akkor a cég valaha volt legjobb negyedéveként írt le - már 1,4 millió dollárt értékben vett részvényeket, amelyeket a gyorsjelentés publikálását követően 144 ezer dollárnyi profittal értékesített.

A Financial Times szerint az ehhez hasonló bennfentes kereskedési ügyek nem ismeretlenek a SEC előtt, tavaly 56 ilyen ügyben emeltek vádat. Ami különlegessé teszi az esetet az az, hogy Levoff a cégen belül pont a bennfentes személyek tranzakcióinak jogszerűsége felett való őrködéssel volt megbízva. Egy olyan, 30 ügyvédből és jogászból álló munkacsoportot vezetett a cégen belül, amelynek elvileg az lett volna a feladta, hogy ne legyenek tiltott bennfentes kereskedési ügyek a vállalatnál.

Levoff ügyvédje a sajtó megkereséseire azt válaszolta, hogy egyelőre még tanulmányozzák az ügyfele ellen felhozott vádakat - írja a CNBC.

Az Apple már évekkel ezelőtt felhagyott egyébként az iPhone-eladásokra vonatkozó adat közlésétől, évekig ez volt ugyanis az a mérőszám, amelyre az egész piac figyelt, és amely a legnagyobb valószínűséggel mozgatta meg a részvény árfolyamát a jelentésekkor.

Levoffnak tavaly szeptemberben mondott fel az Apple. A társaság közleménye szerint azért, mert a hatóságokkal történt kapcsolatfelvétel után egy sor belső vizsgálatot folytattak le, ennek eredménye lett a felmondás.

