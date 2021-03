Rendkívül sokat adnak a jövő ígéreteiért a régi nagy mammutokhoz képest

Hamarosan tőzsdére léphet a Coinbase nevű bitcoin tőzsdét üzemeltető cég néhány tulajdonosa, az előzetes tranzakciókban a céget már többre értékelik, mint a legnagyobb európai bankokat. Nagyon sokat adnak a befektetők a technológiát a pénzügyekkel ötvöző cégekért.

Miután a bitcoin árfolyama a napokban átmenetileg átlépte a 60 ezer dollárt, a befektetők a jelek szerint mindenből részesedni szeretnének, ami kapcsolatban áll a kriptodevizába történő befektetéssel és az azzal való kereskedéssel. A Coinbase Global Inc., a legnagyobb bitcoin tőzsdének számító Coinbase mögött álló társaság legnagyobb tulajdonosai a hét elején regisztrálták a cég részvényeit a nyilvános kereskedésbe történő bevezetésre a Nasdaq-on - tudósított a Bloomberg.

A bevezetési kérelem szerint a cég részvényeivel privát aukciók keretében idén már kereskedtek, s ezekben a tranzakciókban a befektetők 200 és 375 dollár közé tették a papírok értékét. Az átlagárként adódó 343 dollárral a bitcoin tőzsdét üzemeltető cég értékét 67,6 milliárd dollárra tették a befektetők, de ha csak a múlt heti tranzakciókat vesszük figyelembe, akkor meghaladta a 80 milliárd dollárt. Ez elég figyelemreméltó cégérték, hiszen a legértékesebb amerikai banknak számító JPMorgan piaci értéke sem több 480 milliárd dollárnál, de például a brexit előtt legértékesebbnek tartott európai bank, a HSBC értéke se nagyon haladja meg a 80 milliárd dollárt. Csak összehasonlítási alapként, az OTP-é jelenleg 12 milliárd dollár körül ingadozik.

Piaci újítás

A Coinbase részvényeinek direkt jegyzése egyébként az első ilyen jellegű bevezetés lesz a Nasdaq-on. A technika lényege, hogy a részvényeket eladó cégek bíznak a befektetői keresletben, s ezért kihagyják a bevezetést rendszerint megelőző első nyilvános részvénykibocsátás folyamatát. Ez az úgynevezett IPO ugyanis jogilag nagyon szigorúan körülhatárolt folyamat, s az annak lebonyolításában résztvevő befektetési bankok rendszerint borsos árat kérnek szolgáltatásaikért.

A New York Stock Exchange-en már volt több hasonló tőzsdére lépés, így váltak hozzáférhetővé a befektetők számára a Spotify Technology SA, a Slack Technologies Inc., az Asana Inc., Palantir Technologies Inc. és Roblox Corp. részvényei is.

A Coinbase egyébként publikálta tavalyi számait is, ezek szerint sok startup cégtől eltérően már a tőzsdére lépés előtt is képes volt nyereséget termelni. Tavalyi éves profitja elérte a 322 millió dollárt, mindezt 1,14 milliárd dollárnyi bevétel mellett.

Nem mindig jön össze

A pénzügyi szektorban tevékenykedő technológiai cégek legnagyobb kibocsátására egyébként az eredeti tervek szerint tavaly ősszel került volna sor. Októberben tervezték, hogy tőzsdére viszik az Alibaba pénzügyi szolgáltatásait tömörítő Ant Group részvényeit, az akkori tranzakcióban elvileg 37 milliárd dollárnyi részvényt értékesítettek volna 315 milliárd dolláros cégérték mellett. Az akciót azonban a kínai pénzügyi felügyelet leállította, s a céget arra kényszerítette, hogy jelentősen vizsgálja felül és alakítsa át működését.

A Reuters értesülései szerint az Ant-csoportba korábban beszállt nemzetközi befektetők értékelése alapján az már csak valamivel 200 milliárd dollár feletti összeget érhet. A hírügynökség a Warburg Pincus elemzésére hivatkozik amely az Ant értékeltségét a tavalyi éves számok alapján állapította meg. A Warburg egyébként Ant részedésének egy részét tavaly év elején eladta, akkor 190 milliárd dolláros cégérték mellett.