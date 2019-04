Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Előbb vagy utóbb jön a következő nagy pofon

Nouriel Roubini szerint a befektetők és a piac túlságosan is elbizakodottá vált, és az év hátralévő része sokkal göröngyösebb lesz a tőzsdéken és a tőkepiacokon, mint az eddigi. Nyolc okot sorolt fel, ami megalapozhat egy komolyabb zuhanást.

Nyolc olyan kockázati tényezőt sorolt fel Nouriel Roubini, a New York Egyetem híres közgazdásza legutóbbi cikkében, amely szerinte megalapozhat egy komolyabb visszaesést a nemzetközi és az amerikai tőzsdéken, illetve tőkepiacokon az év hátralévő részében. Ezek között szerepel az amerikai részvénypiacok túlértékeltsége, az európai gazdaság ramaty állapota, a kereskedelmi háború, az amerikai belpolitikai helyzet és a feltörekvő országok és az amerikai vállalatok eladósodottsága is.

A saját elemzőcégét vezető professzor felidézi, hogy hogyan jutott el jelenlegi állapotába a piac, a hatalmas 2017-es tőzsdei áremelkedést követően a 2018-as visszaesésig, majd az év eleje óta tartó rallyig. Mint írja, a január óta tartó tőzsdei áremelkedés nyomán nagyon sokan úgy vélik, hogy eljött egy tőzsdei "felolvadás" időszaka ("melt up" angol szójáték, a jégkorszakot, fagyos időszakot követő enyhülés, "leolvadás" ellentéte), és az emelkedés szakadatlanul folytatódik a mostani magas árfolyamok fölé is.

Ezért van a nagy öröm

Az optimizmusra elvileg több fejlemény is okot adhat. Úgy tűnhet, a növekedés stabilizálódott Kínában az újabb élénkítő intézkedéseknek köszönhetően. Kína és az Egyesült Államok megegyezéssel lezárhatják a kereskedelmi háborút, s így az nem eszkalálódik tovább. Eközben az amerikai és a globális gazdaság is tovább erősödhet, ráadásul a brit kilépés időpontját is sikerült kitolni, és nem lesz kemény brexit. Az európai gazdaság számára szintén fontos, hogy a német gazdaság mennyire talál magára. Ezen felül a nagy jegybankok, különösen a Fed ismét galamb hangvételre váltott, és ez megfordíthatja azokat a monetáris kondíciókat, amelyek romlása az egész 2018-ra rányomta bélyegét.

Lezárult a Donáld Trump és az oroszok elnökválasztás idején történt összejátszásának vizsgálata, vádemelés nélkül. Ez azt eredményezheti, hogy az amerikai elnök a jövőben kevesebb meglepő húzást mutat be, amelyekkel elterelné a figyelmet a folyamatban lévő vizsgálatról. Az emelkedő részvénypiacok eközben pozitív visszacsatolásként tovább erősíthetik a gazdaságot - sorolja a bizakodásra okot adó tényezőket Roubini.

Azonban szerinte ennek ellenére nem kell arra számítani, hogy az év hátralévő része nyugodtan telne. A pozitív faktorokat ugyanis szerinte már beárazta a piac, ugyanakkor az eddigi kockázatok még mindig ott vannak a háttérben, ezek bármelyike komolyabb eladási hullámot indíthat el a piacokon, és megint jöhet egy nagyobb kockázatkerülési hullám.

Reuters

Íme, a sok lapuló kockázat

Roubini szerint az első kockázati tényező az amerikai részvények túlárazottsága. Jelenleg az amerikai cégek profitmarzsa olyan magas, hogy ha a gazdasági növekedés csak 2 százalék körül marad, és a munkaerő piac továbbra is feszített lesz, nagy az esélye, hogy profit-recesszió alakul ki az amerikai cégeknél. A második kockázati faktort az amerikai cégek eladósodottsága és a hitelfelvevők között a rossz minőségűek magas aránya jelenti. A legrosszabb képet szerinte a kereskedelmi ingatlanok piaca mutatja, a szektor komoly túl-kapacitásokkal küzd, miközben az e-kereskedelem komolyan rombolja versenyképességét.

Ha a visszaesésnek bármilyen jele mutatkozna, akkor a tőkeköltség nem csak az amerikai, de a feltörekvő országok vállalatai számára is jelentősen megugranának, nem beszélve az erős dollár okozta komoly terhekről - véli a szakértő. Ráadásul eközben sokan túlságon is enyhe hozzáállást remélnek a Fedtől. Ezért ha idén nem csökkent kamatot az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet, az könnyen részvényáresést válthat ki.

A kereskedelmi háború könnyen kiújulhat, még akkor is, ha mostani fázist sikeres egyezménnyel zárják a felek. A nemteljesítés legkisebb jelére ugyanis újra eszkalálódhat a konfliktus. De előfordulhat, hogy az amerikai kongresszus nem akarja majd ratifikálni a Trump-kormányzat által felülvizsgált új NAFTA megállapodást, vagy pedig Trump támadja tovább az európai autógyártókat.

Az eddig felsorolt négy témán kívül veszélyt jelent az európai gazdasági növekedés törékeny volta is. Ráadásul a kilátásokat ronthatják a populista erők előretörése, esetleg Olaszország gazdasági és politikai válságba süllyedése is. Aztán ott vannak a feltörekvő országok saját politikai és gazdasági kockázataikkal, Mexikó, Brazília, Argentína, Törökország és Irán, ha törékenységi sorrendet akarunk állítani - írja Roubini.

Ne becsüljük alá Trumpot

Trumpot sem szabad alábecsülni, aki valószínűleg nem szerény alázattal fogadja majd a Mueller-jelentést. Inkább a demokraták elleni harc kiújítására használja azt fel, készülve a 2020-as elnökválasztásra, de az amerikai elnök folytathatja a Fed vegzálását, vagy újabb kormányzati leállást idézhet elő, ha nem sikerült megállapodnia az adósságplafon vagy a bevándorláspolitika ügyéről.

Eközben az Iránhoz és Venezuelához történő hozzáállás az olajárakra is felfelé irányuló nyomást fejthet ki.

Végül, de nem utolsó sorban a globális gazdaság még mindig az új egyensúly állapotában van, amelyet magas államadósság, alacsony potenciális növekedés, magas geopolitikai kockázatok és növekvő egyenlőtlenségek jellemeznek. A populista fellépés a migrációval, a nemzetközi kereskedelemmel, a technológiai fejlődéssel szemben negatívan hathat a növekedésre és a piacokra - sorolja tovább Roubini. Ezek összességében szerinte indokolttá teszik, hogy ne várjunk zökkenőmentes növekedést az év hátralévő részében.

