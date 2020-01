Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elszállt a Tesla a meglepő számokra

Nagyot ugrott az elmúlt hónapokban amúgy is sokat emelkedő Tesla részvények árfolyama a cég gyorsjelentésére. Már második negyedéve nyereséges a cég.

Hatalmasat, közel 12 százalékot is emelkedett tegnap a Tesla részvényeinek árfolyama a zárás után kereskedésben (átmenetileg 600 dollár felett is járt), miután a társaság a várakozásoknál nagyobb árbevételt produkált a negyedik negyedévben, s először lett éves szinten is nyereséges lett. A kedvező adatok magyarázatul szolgálhatnak a cég részvényeinek elmúlt hónapokban bemutatott szárnyalására.

A jelentés szerint a negyedik negyedévben a cég bevételei elérték a 7,4 milliárd dollárt, ami mindössze 2 százalékos emelkedés az egy évvel korábbihoz képest, visziont jelentősen meghaladta az elemzők által becsült 7 milliárd dolláros szintet - írja összefoglalójában a Financial Times. A tavalyi utolsó negyedév 7,2 milliárd dollárt hozott.

A nettó eredmény 105 millió dollár lett, ami 25 százalékkal alacsonyabb a 2018 utolsó negyedévében elértnél,. azonban ezzel már zsinórban második negyedévben termelt nyereséget a cég. Ezt kedvező jelként ítélték meg a befektetők, akik az utóbbi időben meglehetősen hiányolták annak jelét, hogy a társaság tartósan pozitív eredményt tud termelni.

A Tesla vezetése a tavalyi évet fordulópontnak nevezte, amelyben szerintük sikerült demonstrálni a termékeik iránti kereslet organikus növekedését, valamint azt, hogy szigorú költségkontrollal komoly készpénztermelő képességgel rendelkezik.

A cég tervei szerint fő gyáregységük a kaliforniai Fremontban az év közepére már éves szinten 500 ezer autó előállítására lesz képes, itt tavaly összesen 365 300 autót gyártottak.

A Tesla részvényei már a gyorsjelentés megjelenését megelőzően is jól teljesítettek. Amióta októberben bejelentették, hogy harmadik negyedévük nyereséges lett összesen 128 százalékkal értékelődött fel a részvény.

Ugyanakkor az euforikus hangulat közepette a Tesla pénzügyi igazgatója óvatosságra intette a piacot a mostani negyedévvel kapcsolatban. Mint Zachary Kirkhorn elmondta, jelenleg két modell gyártásának a felfuttatása is folyamatban van, a Model 3-é Sanghajban, és a Model Y-é Fremontban, s ez várhatóan nyomot fog hagyni a negyedévben elérhető profitmarzson is.

Ráadásul a sanghaji termelés felfuttatása akár másfél héttel is késlekedhet a tervekhez képest a kínai kormány által koronavírus miatt elrendelt kényszerszünet következtében. A pénzügyi igazgató elmondása szerint szorosan nyomon követik majd, hogy okoz e fennakadásokat a helyzet a fremonti üzem ellátási láncában.

