Elzárná az EU a pénzcsapot? Így reagált a forint

Jól indult az október a devizapiacon, 360 forint alá ment csütörtökön az euró ára. A spekulánsok nem ijedtek meg az Európai Bizottság fenyegetőzésétől.

Október és egyben a negyedik negyedév első napján hatalmas forinterősödés történt. A magyar fizetőeszköz nyitás óta folyamatosan javul, délután már 360 forint alatt volt az euró ára. Szeptember 30-án még 365 fölött is járt az euró/forint keresztárfolyam.

A dollár ellenében is erősödik a forint, szerdán még 312 forint fölött is járt a jegyzés, most már 306 forint alatt van az amerikai fizetőeszköz ára a nemzetközi piacokon. Az egy napon belüli ilyen szintű erősödés rendkívül ritka a forint piacán.

Az Erste Befektetési Zrt. szakértői szerint a tegnap elfogadott európai bizottsági határozatnak, miszerint jogállami feltételekhez kötnék a tagállamoknak járó támogatásokat, nem sikerült eladási nyomást generálni a forintban. Ez egy indikáció lehet arra, hogy a túlvett rali elfáradt, és korrekció érkezhet az árfolyamban.