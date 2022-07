Nem állt meg a forint gyengülése kedden. Az euró árfolyama már délelőtt 10 óra előtt 405 forint fölé került, és azóta is folyamatos a gyengülés. Gyorsan elesett a 406, a 407, a 408 és a 409 forintos határ is, gyakorlatilag ellenállás nélkül robogott az euró/forint kurzus a 410-es szint irányába. Jelenleg 409,679-nél van az új történelmi csúcs.

Az uniós pénzekről szóló megállapodás kulcskérdés az újabb mélypontra süllyedő forint szempontjából, de a kockázatvállalási hajlandóságnak is javulni kell ahhoz, hogy erősebb lehessen a forint - mondta a mai nap árfolyamváltozása láttán Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

“Ahogy a korábbi mélypont, így a mostani is több dolognak köszönhető. Továbbra is nagy a bizonytalanság a nemzetközi piacokon és a recessziós félelmek is táplálják a befektetői pesszimizmust. Ebben az esetben pedig a legstabilabb eszközök felé fordulnak a piaci szereplők. A dollár éppen ezért nem csak a forinttal, hanem az euróval szemben is erősödött” - mondta Németh Dávid.

Kulcskérdés a brüsszeli megállapodás

Hozzátette: “Magyarország-specifikus okai is vannak a forintgyengülésnek. Bár a Magyar Nemzeti Bank a múlt heti kamatemelésével határozott üzenetet küldött a piacnak, hogy minden lépést megtesz az infláció leszorításáért, de ez egyelőre kevésnek látszik. A befektetők ingatagnak, kockázatosnak látják a magyar gazdaság helyzetét, ezzel összefüggésben a költségvetési és a folyó fizetési mérleg hiányának alakulását” - tette hozzá a szakember.

Németh Dávid szerint kulcskérdés, hogy mikor sikerül megállapodást kötnie Magyarországnak Brüsszellel az uniós pénzek folyósításáról, ez az egyik fontos tényező, amely visszafordíthatná és erősíthetné a forintot. Ehhez persze az is kell, hogy kedvezőbbé váljon nemzetközi befektetői hangulat, azaz kockázatvállalóbá váljanak a befektetők.

A forint a múlt heti jegybanki szigorítás után közelében volt annak, hogy kijöjjön abból a gyengülő csatornából, amelyben több hónapja van. Ha ebből sikerül a következő időszakban kitörnie akkor stabilizálódhatna az árfolyam, első körben a 390 és 405 forintos sávban. Ha viszont további gyengülés jönne, akkor a 410 forintos euró lehet a következő fontosabb lépcső.

Minden valutával szemben történelmi mélyponton

A forint nem csak az euróval, de gyakorlatilag minden valutával szemben történelmi mélyponton áll. A dollár ára már meghaladja a 399 forintot, hamarosan elérheti a 400-as lélektani határt, a svájci frank ára 412 forint fölé ugrott.

A horvátországi nyaralóknak rossz hír, hogy a kuna is egyre közelebb jár az 54 forinthoz, ma 53,8 forint körüli történelmi csúcson van. Történelmi mélyponton van a forint a cseh koronával szemben is, és a lengyel zloty sem volt még soha olyan drága, mint most. Megvan a mélypont a bolgár levával és a román lejjel szemben is, gyakorlatilag bárhová utaznak a magyarok, mindenhol azzal szembesülnek, hogy sosem ért még olyan keveset a pénzük, mint most.

Az államadósság finanszírozása is egyre drágább, a hároméves hozam ma 8,71, az ötéves 8,64 százalékon állt, utoljára 2009 nyarán, a Bajnai-kormány idején voltak ilyen magasan a hozamok közvetlenül a 2008-2009-es pénzügyi válság után.