Az Amundi Alapkezelő csütörtöki sajtóbeszélgetésén az elemzők arra keresték a választ, hogy milyen befektetési lehetőségek adódhatnak az idén. A külső körülmények változása időnként szokatlanul gyors, hiszen a tavalyi év elején általános optimizmus alakult ki a járvány veszélyes szakaszának megszűnésével, majd mindent felborított az orosz-ukrán háború.

Javuló makrogazdasági környezet

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója szerint mostanra komoly pozitívumok jelentek meg a tavalyi sokk után: már csökkennek az energiaárak, Kínában is véget értek a járvány miatti korlátozások, újraindítva ezzel a kínai gazdaságot.

Végül a szerda esti amerikai kamatdöntés után a Fed enyhébb hangvétele, a lassuló kamatemelésre vonatkozó megjegyzése hozott optimizmust. Korábban senki nem gondolta volna, hogy az európai kamatok gyorsabban fognak emelkedni, mint az amerikai alapkamat, ugyanakkor most erre utal a helyzet.

A friss európai inflációs adatok fordulatot mutatnak, ahogy egyelőre a recessziós félelmek is csökkenőben vannak, miután az európai ipar ellenállónak bizonyult az energiaválsággal szemben. Régiónkban nálunk és Csehországban lehet recesszió, bár

nem kizárt, hogy a külső körülmények javulása miatt ez mégsem következik be, sőt, akár enyhe gazdasági növekedés is lehet az idei évben.

Az infláció tekintetében Magyarország nagyon kilóg a régiós országok közül, itt várható a leglassabb csökkenés. Az Amundi év végére 8 százalék körüli inflációt valószínűsít, ám az ársapkák eltörlése ezt felfelé módosíthatja. A régió folyó fizetési mérlegeit az energiaárak csökkenése javuló pályára állítja, és Magyarországon az új beruházások termővé válása tovább támogathatja a folyamatot.

Kötvénypiac

A kamatok és a kötvényhozamok lassan tetőzhetnek a kedvezőbb környezetben, így Aradi Ernő, az Amundi kötvényportfólió menedzsere szerint érdemes lehet olyan dollárban denominált vállalati kötvényeket keresni, melyekben még viszonylag nagy diszkont van, áruk még nem mozdult azóta, hogy általában tovább emelkedő kamatokat várt a piac, így most még magas hozam mellett vásárolhatók meg.

Európában pedig azért találhatók hasonlóan jó vételek a kötvénypiacon, mert az energiakrízistől való félelem még nem árazódott ki egyes papírok esetén.

Aradi Ernő úgy gondolja, hogy az MNB talán már márciusban enyhíthet az egynapos kamatok szintjén, miután a rendkívül magas jelenlegi szintet a forint védelme miatt vezették be, a de a forint úgy tűnik, tartósan stabilizálódik.

A magyar állampapírpiacon is túl magasra szaladtak a hozamok: ha az infláció visszaesik, ezek is lecsökkennek, vagyis az árfolyamok emelkedhetnek, így jó vételek adódnak. A tízéves állampapírokkal máris szép árfolyam-nyereséget lehetett elérni.

Tőzsdék, részvények

Ami a nagyobb részvénypiacokat illeti: nagy pesszimizmus volt a tavalyi év végén, ebből most egy erős pozitív korrekció zajlik. A piac most már a recesszió elkerülésére számít, ami meghozta a részvényvásárlási kedvet is a kötvények mellett. Kocsi János, az Amundi részvényportfólió menedzsere szerint inkább az amerikai piacon folytatódhat a rali, ahol már közel lehet a kamatemelési ciklus vége.

Nálunk a kötvényhozamok olyan magasak, hogy csökkentik a részvények vonzerejét, ráadásul komoly kockázatok is vannak: ha a költségvetés megbillen, elsősorban a nagyobb cégeken, köztük a tőzsdeieken szedi be a kormány különadók formájában, így itt fokozott kockázatot mutatkozik. A P/E (részvényár osztva az egy részvényre jutó nyereséggel) értékek így alacsonyra süllyedtek, amivel egy-egy nagyobb ugrás bármikor bekövetkezhet az árfolyamokban.

A konzervatív befektetők viszont még nem érkeztek meg, de Kocsi János szerint, ha például Lengyelországban egy piacbarátabb kormány jutna hatalomra, az a lengyel piac mellett már a magyarra is kihatna. A magyar stabil tőzsdei rali feltételei összességében: maradjon a jelenlegi, viszonylag alacsony gázár, jöjjön az uniós pénz, és csökkenjenek vagy szűnjenek meg a különadók. Ez a sok feltétel a befektetőket óvatosságra inti.

Arany, kriptodevizák

Az arany ára a megszokottól eltérően most akkor emelkedik, amikor a kockázatos eszközök is emelkednek. A digitális aranynak is nevezett kriptodevizák viszont semmilyen menedékszerepet nem töltöttek be: a nagy infláció és a háború idején zuhant az árfolyamuk, és most az általános optimizmus idején mutatkozik kisebb emelkedés bennük.