Ennél jobb alkalom már nem lesz Budapesten

Komoly korrekción vannak túl a vezető magyar részvények, a BUX index rövid idő leforgása alatt közel 10 százalékot zuhant. Ezzel olyan pontra érkezett, ahol már komolyan fontolóra veheti a vásárlást az, aki bízik a magyar részvénypiac jövőjében. Legalábbis technikai szemmel.

Komoly korrekció játszódott le az elmúlt hetekben a Budapesti Értéktőzsdén, és emiatt eddig kifejezetten jól járt az, aki hitt a szezonalitásban illetve a bölcsességben, amely szerint április végén érdemes kiszállni a részvényekből, mert az év rosszabbik fele következik ilyenkor a tőzsdéken. Az április 24-én és 25-én beállított 43 563,4 pontos csúcsához képest jelentősen csökkent a BUX index értéke. A szerdai kereskedés folyamán látott 39 451,5 pontos mélypont 9,4 százalékos csökkenést jelent. Ez már az az érték, amely megközelíti hivatalosan is a bűvös 10 százalékos értéket, s amelyet a tőzsdei szakzsargon jellemzően egy korrekció megszokott értékének nevez.

Valóban, bármennyire is komoly volt az esés az elmúlt hetekben a piacon, technikailag még mindig csak korrekcióról lehet beszélni, a mostani szintek azonban már komoly jelentőséggel bírnak. Ha innen jelentősen tovább esik a BUX index értéke, akkor az azt is jelenti, hogy a Budapesti Értéktőzsdén véget ér az a friss emelkedő trend, amely tavaly nyáron indult és amely során arra is lehetne esély, hogy a már egy hónapja látott 43 500 pont feletti értékeket is túlszárnyalja a vezető mutató.

Megkésve, de törve nem?

Az index hosszabb távú grafikonján látszik, hogy a BUX indexben - jócskán lemaradva a fejlett országok tőzsdéitől - 2015 januárjában indult meg egy komolyabb emelkedő trend. Ennek során 15 600 ponttól 41 600 pont fölé emelkedett az index értéke három év leforgása alatt, majd tavaly év elején indult meg egy komolyabb korrekció a mutatóban. Ennek során az emelkedő trend szempontjából kiemelt fontosságú 36 950 pontnál húzódó támasz háromszor is megállította a mutató csökkenését és nagyot pattant róla az index, egészen tavaly májusig, amikor a támasz letört, s ezzel a korábbi emelkedő trend végleg véget ért.

A csökkenő trend nyár közepére futotta ki magát, s október elejétől olyan masszív emelkedő trend indult, ami kivitte az indexet középtávú csökkenő trendjéből és ismét emelkedő pályára állította azt. Ezzel az index le is tudta a csökkenő trendet, úgy hogy az előző csúcshoz képest ki sem alakult a 20 százalékos esést jelentő medvepiac.

A friss emelkedő trend szempontjából most a 39 998 pontos érték bírhatna kiemelt fontossággal. Ez a március eleji korrekciós mélypont jelenti ugyanis az utolsó olyan mélypontot az indexben, amely egyrészt megfelel a háromnapos szabálynak - előtte és utána is volt három olyan nap, amikor a mélypont napján bejárt ártartomány felett volt az index értéke - másrészt új, a korábbinál magasabb csúcsra vitte ki az index értékét. A gond csak az, hogy az innen bemutatott emelkedés nem volt elég nagy, nem érte el a 10 százalékos mértéket. Ha ennek is megfelelő mélypontot keresünk, akkor a február eleji 39 597 pont adódik kritikus mélypontnak.

Hova tovább?

A jelentősége ennek a szintnek a következő. A már korábban leírt technikai elmélet szerint, amíg 5 százalékkal nem esik ezen szint alá a BUX index értéke (azaz 38 617 pont alá), addig az emelkedő trend van érvényben a mutatóban. Azaz a korrekciókat követően magasabb csúcsok és mélypontok kialakulására kell számítani a BUX indexben a hüvelykujjszabályok szerint. Így most még technikailag az is benne van a pakliban, hogy a BUX az április végén látott csúcsnál magasabb szintre emelkedik. Mindez addig igaz, amíg a fent leírt szint alá nem esik a mutató értéke. De ez azt is jelenti, hogy ha valaki be szeretne szállni a piacra a további áremelkedésben reménykedve, akkor technikai alapon a 39 597 pontnál kezdődő zóna az, ahol taktikailag indokolt lehet a vételi pozíciók felvétele.

(Meg kell jegyezni azonban, hogy a BUX jó 12-13 évvel ezelőtt bemutatott egy a mostanihoz hasonló mutatványt. Akkor a 2006-os átfogó feltörekvő piaci korrekcióban csökkenő trendbe került az index, amiből később viszonylag hamar kitört és ismét emelkedő trendbe került az index és még akárcsak most, új csúcsra is tudott emelkedni. De az nem tartott sokáig, s a 2007-2008-as válság során hatalmas zuhanás követte a pozitív kitörést.)

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!