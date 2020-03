Enyhe pluszban zárt a budapesti tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 26,53 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 43 327,92 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest - írta az MTI.

A BUX - azt követően, hogy kedden túlteljesítő volt -, eséssel nyitott, és bár 11 órára felment 43 700 pontra, utána folyamatosan az előző napi záróár körül járt, és végül nullához közeli szinten fejezte be a napot - mondta Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője.

Az OTP, annak ellenére, hogy célárát az Erste 15 500 forintra emelte, 14 290 forinton zárt, de napon belül volt 14 510 forinton is. Megjegyezte, az OTP pénteken teszi közzé gyorsjelentését, arra is helyezkednek már a befektetők. A legszebb teljesítményt a Richter nyújtotta, amelynek sikerült a 7000 forintos szint fölé kerülnie, és önmagához képest nagyon szép, több mint 3,5 milliárdos forgalma volt. A Mol 2472 forintos napi mélypontján zárt, míg napi maximuma 2532 forint volt. Az általános kinti, pozitívabb hangulat hatására a Magyar Telekom is lépegetett felfelé - mondta a vezető elemző.

Az amerikai piacok délután tartósan 2 százalék körüli pluszban voltak, ehhez képest az európai tőzsdék teljesítménye gyenge volt - jegyezte meg. Hozzátette: a koronavírussal kapcsolatos fejlemények nem adhatnak okot túl sok boldogságra, az olaszok például fontolgatják, hogy bezárják az iskolákat. A járvány reálgazdasági hatásait - hogy mennyi ideig tart, milyen mély lesz - nem lehet felmérni - mondta a vezető üzletkötő, aki arra számít, hogy a következő időszak is elég volatilis lesz. Hozzátette, Európában is várnak valamiféle lazítást a járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kivédésére.

A Mol 58 forinttal, 2,29 százalékkal 2472 forintra gyengült, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 70 forinttal, 0,49 százalékkal 14 290 forintra erősödtek, forgalmuk 9,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,23 százalékkal 413 forintra nőtt, forgalma 152,7 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 95 forinttal, 1,37 százalékkal 7040 forintra emelkedett, forgalmuk 3,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3483,58 ponton zárt szerdán, ez 10,65 pontos, 0,30 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.