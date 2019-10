Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Épp ezt csinálták a befektetők, amikor összeomlott minden

Olyan ütemben érkezik a pénz a biztonságos menedéknek tekintett amerikai pénzpiaci alapokba, mint a 2008-as tőzsdei összeomlás idején. Paradox módon van, aki szerint ez jót is jelenthet.

Elképesztő összegeket helyeztek el a befektetők az elmúlt fél évben a biztonságosnak tekintett amerikai pénzpiaci alapokba. Ilyen mértékű tőkebeáramlást utoljára a Lehman Brothers összeomlását követő időszakban lehetett tapasztalni - írj a CNBC.com. A Factset és a Bank of America Merrill Lynch adatai alapján az elmúlt fél évben összesen 322 millió dollár érkezett ezekbe az alapokba. Ezzel az általuk kezelt vagyon nagysága 3500 milliárd dollár közelébe emelkedett.

Ilyenre utoljára a 2008 második felében volt példa, akkor azonban a rekordnagyságú tőkebeáramlás azt is jelezte, hogy közel van már a piaci pánik tetőpontja, az árfolyamok másféléves medvepiacot követően 2009 márciusában érték el mélypontjukat a tőzsdéken. Akkor indult el az az emelkedés, amely mostanáig is tart - emlékeztet az összefoglaló.

Ha valaki hisz az ellentét-analízisben, akkor annak ez azt is jelenti, hogy megvan a potenciál egy hatalmas növekedésre. A befektetők fedezékbe vonultak, s ha mégsem következik be a várt rossz esemény, a kereskedelmi háborús helyzet romlása vagy a recesszió, akkor ezek a pénzek visszatalálhatnak a részvénypiacokra. Ez jó táptalaja lehet egy tőzsdei áremelkedésnek - mondta Quincy Krosby, a Prudential Financial vezető piaci stratégája.

Bár a kereskedelmi háború kezdete óta jóval rázósabbá váltak a tőzsdék, mint korábban, a hatalmas mértékű áringadozásokat, amelyeket 2008-2009-ben lehetett tapasztalni, nem ismételte meg a piac - írja a portál. A chicagói árutőzsde várható volatilitást mérő index, a VIX index akkor olyan magasságokba lendült, amire azóta sem volt példa. Akkoriban a többi befektetési terméktől való félelem határozta meg a befektetők magatartását, akik emiatt menekültek a biztonságosnak vélt pénzpiaci alapokba.

Mitch Goldberg, a ClientFirst Strategy nevű cég vezetője szerint a mostani piacon nagyon sokan érezhetik úgy, hogy elegendő profitot termeltek befektetéseik az elmúlt években, s az se baj, ha a további áremelkedésből kimaradnak egy kicsit. A mostani helyzetet meghatározó geopolitikai jellegű tényezők kimenetele viszont kettős lehet, a pozitív meglepetések mellett lehetnek nagyon negatív kimenetelei is, ami komoly kockázatot jelenthet - tette hozzá a szakértő.

A pénzpiaci alapok e mellett abból is profitáltak, hogy megindult a hozamok csökkenése az Egyesült Államokban. Ezek az alapok most 2 százalék körül hozhatnak, míg hozamszintjük 2,47 százalék volt az év elején a Moody's szerint. Goldberg szerint a pénzpiaci alapokban elhelyezett pénzek nem csak azt jelenthetik, hogy ebből a pénzből a befektetők majd ismét vásárolni szeretnének, könnyen lehet, hogy a tőke huzamosabb ideig is a partvonalon marad, amíg egy kicsit tisztábbá válik majd a helyzet.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!